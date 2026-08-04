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"Черкизово" планирует собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
"Черкизово" планирует собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Черкизово" планирует собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
Группа "Черкизово" планирует 7 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:16+0300
2026-08-04T13:16+0300
2026-08-04T13:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" планирует 7 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-05 с ежемесячными купонами. По усмотрению эмитента предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу в дату окончания 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 августа.
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рынок, банк россии, бизнес, россия
Рынок, Банк России, Бизнес, РОССИЯ
"Черкизово" планирует собрать заявки на облигации от 10 миллиардов рублей
"Черкизово" планирует 7 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" планирует 7 августа собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном - объемом не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России
. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 160 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-05 с ежемесячными купонами. По усмотрению эмитента предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу в дату окончания 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 августа.