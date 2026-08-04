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Жара ударила по энергетике Евросоюза, пишут СМИ

Жара ударила по энергетике Евросоюза, пишут СМИ - 04.08.2026, ПРАЙМ

Жара ударила по энергетике Евросоюза, пишут СМИ

Обмеление крупнейших рек Европы на фоне экстремальной жары приводит к снижению выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях ЕС, а также создает... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:28+0300

2026-08-04T11:28+0300

2026-08-04T11:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 4 авг - ПРАЙМ. Обмеление крупнейших рек Европы на фоне экстремальной жары приводит к снижению выработки электроэнергии на атомных и гидроэлектростанциях ЕС, а также создает угрозу перебоев с поставками угля для немецких электростанций, сообщает издание Euractiv. "Европейская энергетическая система проходит стресс-тест, поскольку важнейшие реки блока пересыхают, снижая выработку атомных и гидроэлектростанций и угрожая тем же угольным электростанциям Германии, зависящим от судоходства по Рейну", - говорится в сообщении. По данным Euractiv, уровень воды в Рейне по состоянию на минувший понедельник был низким почти в половине контрольных точек, а на Дунае более чем в половине мест был оценен как "крайне низкий". На этом фоне министр транспорта Германии Штеффен Бильгер заявил, что нынешняя ситуация сложилась необычно рано для этого времени года, и объявил о проведении экстренного совещания по вопросам судоходства. Венгрия после остановки единственной в стране АЭС из-за нехватки воды для охлаждения, в свою очередь, призвала население и предприятия сократить ночное потребление электроэнергии, одновременно увеличив импорт электричества из соседних государств. В Румынии власти, по данным Euractiv, были вынуждены проводить взрывные работы на Дунае для сооружения временной плотины, чтобы обеспечить охлаждение последнего работающего энергоблока АЭС. Во Франции высокая температура речной воды вынуждает ограничивать работу части атомных реакторов в самые жаркие часы суток. В Австрии гидроэлектростанции на Дунае производят примерно на 30% меньше электроэнергии, чем обычно. Проблемы затронули и промышленность Германии. Из-за обмеления Рейна баржи вынуждены перевозить значительно меньше грузов, стоимость речных перевозок выросла примерно втрое, что осложняет снабжение предприятий химической отрасли и нескольких угольных электростанций, зависящих от доставки топлива по реке. По оценке Института мировой экономики в Киле, последствия низкого уровня воды могут сократить ВВП Германии в третьем квартале на 0,1-0,2%, что способно подтолкнуть крупнейшую экономику Европы к стагнации. После энергетического кризиса 2022-2023 годов европейские страны были вынуждены активнее использовать все доступные источники генерации, включая угольные электростанции, несмотря на заявленные Брюсселем климатические цели на достижение нулевого уровня вредных выбросов к 2050 году. На этом фоне зависимость энергетики от состояния крупнейших европейских рек стала одним из факторов риска для энергосистемы региона. Эксперты отмечают, что ситуация складывается на фоне сразу нескольких факторов, осложняющих положение европейской энергетики перед зимним сезоном. После вооруженного конфликта вокруг Ирана и перебоев с судоходством через Ормузский пролив поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока в Европу сократились, что уже вынудило часть европейских покупателей активнее обращаться к российскому СПГ. Одновременно с начала 2025 года прекращен транзит российского трубопроводного газа через территорию Украины, из-за чего европейский рынок лишился еще одного крупного источника поставок. На этом фоне проблемы с работой гидроэлектростанций и атомной генерации из-за обмеления рек могут еще больше осложнить подготовку ЕС к зимнему периоду и усилить давление на европейский энергетический рынок. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно называла атомную энергетику одним из ключевых элементов обеспечения энергобезопасности Евросоюза в период отказа от российских энергоносителей. Однако нынешняя ситуация показывает, что в условиях экстремальной жары даже атомная генерация не может полностью гарантировать устойчивость энергоснабжения. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей наносит ущерб прежде всего европейской экономике, тогда как Москва сохраняет возможность переориентировать экспорт энергоресурсов на другие рынки.

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мировая экономика, германия, европа, венгрия, ес, жара