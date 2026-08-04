https://1prime.ru/20260804/oborot-872016400.html

Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4%

Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ

Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4%

Торговый оборот США и КНР за июнь этого года увеличился на 6,4% - до 34,72 миллиарда долларов c 32,63 миллиарда в мае, свидетельствуют данные американской... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T16:29+0300

2026-08-04T16:29+0300

2026-08-04T16:29+0300

экономика

мировая экономика

китай

сша

кнр

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872016400.jpg?1785850140

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Торговый оборот США и КНР за июнь этого года увеличился на 6,4% - до 34,72 миллиарда долларов c 32,63 миллиарда в мае, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. Так, импорт американцами товаров из Китая за июнь вырос почти на 7% - до 25,15 миллиарда долларов с 23,51 миллиарда в мае. Поставки товаров из США на китайский рынок выросли почти на 5% - до 9,57 миллиарда долларов с 9,12 миллиарда. В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3% - до 15,58 миллиарда долларов с 14,39 миллиарда. В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.

китай

сша

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп