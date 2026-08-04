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Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4%
Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4% - 04.08.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4%
Торговый оборот США и КНР за июнь этого года увеличился на 6,4% - до 34,72 миллиарда долларов c 32,63 миллиарда в мае, свидетельствуют данные американской... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T16:29+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Торговый оборот США и КНР за июнь этого года увеличился на 6,4% - до 34,72 миллиарда долларов c 32,63 миллиарда в мае, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, импорт американцами товаров из Китая за июнь вырос почти на 7% - до 25,15 миллиарда долларов с 23,51 миллиарда в мае.
Поставки товаров из США на китайский рынок выросли почти на 5% - до 9,57 миллиарда долларов с 9,12 миллиарда. В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3% - до 15,58 миллиарда долларов с 14,39 миллиарда.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.
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мировая экономика, китай, сша, кнр, си цзиньпин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4%
Торговый оборот США и Китая за июнь вырос на 6,4%, до 34,72 миллиарда долларов
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Торговый оборот США и КНР за июнь этого года увеличился на 6,4% - до 34,72 миллиарда долларов c 32,63 миллиарда в мае, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
Так, импорт американцами товаров из Китая за июнь вырос почти на 7% - до 25,15 миллиарда долларов с 23,51 миллиарда в мае.
Поставки товаров из США на китайский рынок выросли почти на 5% - до 9,57 миллиарда долларов с 9,12 миллиарда. В результате торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3% - до 15,58 миллиарда долларов с 14,39 миллиарда.
В конце октября прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. По ее итогам стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
В частности, США снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, до 47% с 57%, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции.