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В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ - 04.08.2026, ПРАЙМ
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В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ
В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ - 04.08.2026, ПРАЙМ
В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ
Порядка 140 жителей Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ за последние дни, проходят лечение в больницах региона, в том числе 10 детей, сообщили в... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:55+0300
2026-08-04T17:55+0300
общество
здоровье
белгородская область
москва
всу
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БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. Порядка 140 жителей Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ за последние дни, проходят лечение в больницах региона, в том числе 10 детей, сообщили в региональном правительстве. "Всего в медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 140 человек, из которых 10 – дети. Ребенок, получивший ранения в Валуйском округе, помещен в реанимацию, его состояние оценивается специалистами как стабильно тяжелое", - говорится в канале правительства на платформе "Макс". Уточняется, что для определения тактики лечения была проведена телемедицинская консультация со специалистами федерального медцентра, по итогам которой принято решение продолжить лечение в регионе — медицинских показаний для перевода в Москву нет. Двое других детей, пострадавших при обстрелах, были выписаны и лечатся амбулаторно. "В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая 1 ребенка", - добавили в правительстве. По данным министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, за сутки в Белгородской области один человек погиб, 33 ранены. Девятнадцать пострадавших после оказания медпомощи продолжают лечение амбулаторно, остальные госпитализированы.
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белгородская область
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общество , здоровье, белгородская область, москва, всу
Общество , Здоровье, Белгородская область, МОСКВА, ВСУ
17:55 04.08.2026
 
В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ

Около 140 белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, проходят лечение в больницах региона

© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкПовреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
Повреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022 - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. Порядка 140 жителей Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ за последние дни, проходят лечение в больницах региона, в том числе 10 детей, сообщили в региональном правительстве.
"Всего в медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 140 человек, из которых 10 – дети. Ребенок, получивший ранения в Валуйском округе, помещен в реанимацию, его состояние оценивается специалистами как стабильно тяжелое", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что для определения тактики лечения была проведена телемедицинская консультация со специалистами федерального медцентра, по итогам которой принято решение продолжить лечение в регионе — медицинских показаний для перевода в Москву нет. Двое других детей, пострадавших при обстрелах, были выписаны и лечатся амбулаторно.
"В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая 1 ребенка", - добавили в правительстве.
По данным министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, за сутки в Белгородской области один человек погиб, 33 ранены. Девятнадцать пострадавших после оказания медпомощи продолжают лечение амбулаторно, остальные госпитализированы.
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ОбществоЗдоровьеБелгородская областьМОСКВАВСУ
 
 
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