В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ
Около 140 белгородцев, пострадавших от обстрелов ВСУ, проходят лечение в больницах региона
© РИА Новости . Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкПовреждения на птицефабрике в Белгородском районе. 18 декабря 2022
БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. Порядка 140 жителей Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ за последние дни, проходят лечение в больницах региона, в том числе 10 детей, сообщили в региональном правительстве.
"Всего в медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 140 человек, из которых 10 – дети. Ребенок, получивший ранения в Валуйском округе, помещен в реанимацию, его состояние оценивается специалистами как стабильно тяжелое", - говорится в канале правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что для определения тактики лечения была проведена телемедицинская консультация со специалистами федерального медцентра, по итогам которой принято решение продолжить лечение в регионе — медицинских показаний для перевода в Москву нет. Двое других детей, пострадавших при обстрелах, были выписаны и лечатся амбулаторно.
"В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая 1 ребенка", - добавили в правительстве.
По данным министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, за сутки в Белгородской области один человек погиб, 33 ранены. Девятнадцать пострадавших после оказания медпомощи продолжают лечение амбулаторно, остальные госпитализированы.