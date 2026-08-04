https://1prime.ru/20260804/obstrel-872020309.html

В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ

В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ - 04.08.2026, ПРАЙМ

В больницах Белгородской области лечатся 140 пострадавших от обстрелов ВСУ

Порядка 140 жителей Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ за последние дни, проходят лечение в больницах региона, в том числе 10 детей, сообщили в... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:55+0300

2026-08-04T17:55+0300

2026-08-04T17:55+0300

общество

здоровье

белгородская область

москва

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/04/872020218_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1e6f4b225304419aad74375fff2a0001.jpg

БЕЛГОРОД, 4 авг - ПРАЙМ. Порядка 140 жителей Белгородской области, пострадавших от атак ВСУ за последние дни, проходят лечение в больницах региона, в том числе 10 детей, сообщили в региональном правительстве. "Всего в медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 140 человек, из которых 10 – дети. Ребенок, получивший ранения в Валуйском округе, помещен в реанимацию, его состояние оценивается специалистами как стабильно тяжелое", - говорится в канале правительства на платформе "Макс". Уточняется, что для определения тактики лечения была проведена телемедицинская консультация со специалистами федерального медцентра, по итогам которой принято решение продолжить лечение в регионе — медицинских показаний для перевода в Москву нет. Двое других детей, пострадавших при обстрелах, были выписаны и лечатся амбулаторно. "В федеральных медицинских центрах в настоящее время проходят лечение 7 жителей области, получивших ранения в результате обстрелов ВСУ, включая 1 ребенка", - добавили в правительстве. По данным министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, за сутки в Белгородской области один человек погиб, 33 ранены. Девятнадцать пострадавших после оказания медпомощи продолжают лечение амбулаторно, остальные госпитализированы.

https://1prime.ru/20260804/wildberries-871986565.html

белгородская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, белгородская область, москва, всу