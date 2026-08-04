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Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась
Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась - 04.08.2026, ПРАЙМ
Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась
Очередь на въезд в Калининград из Польши во вторник немного сократилась, сейчас время ожидания там составляет 16-17 часов, тогда как в понедельник ждать... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:30+0300
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КАЛИНИНГРАД, 4 авг– ПРАЙМ. Очередь на въезд в Калининград из Польши во вторник немного сократилась, сейчас время ожидания там составляет 16-17 часов, тогда как в понедельник ждать приходилось 18-19 часов, сообщила РИА Новости пресс-служба калининградской таможни.
В понедельник там проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов.
В ведомстве объяснили, что ажиотаж на границе связан в тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.
"Со стороны Польши время немножко сократилось – где-то на пару часов. То есть если было там 18-19 (часов ожидания - ред.), то сейчас 16-17 (часов - ред.). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся", - сказали в пресс-службе.
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бизнес, общество , польша, калининград, германия
Бизнес, Экономика, Общество , ПОЛЬША, КАЛИНИНГРАД, ГЕРМАНИЯ
Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась
Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась до 16-17 часов
КАЛИНИНГРАД, 4 авг– ПРАЙМ. Очередь на въезд в Калининград из Польши во вторник немного сократилась, сейчас время ожидания там составляет 16-17 часов, тогда как в понедельник ждать приходилось 18-19 часов, сообщила РИА Новости пресс-служба калининградской таможни.
В понедельник там проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов.
В ведомстве объяснили, что ажиотаж на границе связан в тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.
"Со стороны Польши время немножко сократилось – где-то на пару часов. То есть если было там 18-19 (часов ожидания - ред.), то сейчас 16-17 (часов - ред.). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся", - сказали в пресс-службе.