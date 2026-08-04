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Очередь на въезд из Польши в Калининград сократилась до восьми часов

Очередь на въезд из Польши в Калининград сократилась до восьми часов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Очередь на въезд из Польши в Калининград сократилась до восьми часов

Очередь на въезд из Польши в Калининград к вечеру вторника с 17-18 часов сократилась до восьми-девяти часов из-за того, что спало количество автомобилей на... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T20:43+0300

2026-08-04T20:43+0300

2026-08-04T20:43+0300

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КАЛИНИНГРАД, 4 авг – ПРАЙМ. Очередь на въезд из Польши в Калининград к вечеру вторника с 17-18 часов сократилась до восьми-девяти часов из-за того, что спало количество автомобилей на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. В понедельник в ведомстве проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов. В понедельник время ожидания на польской стороне составляло 18-19 часов, во вторник утром, по информации областной таможни - 16-17 часов. "Пик нагрузок пройден, количество машин на границе сократилось. Во вторник по состоянию на 17.00 (18.00 мск - ред.) время ожидания по направлению въезда в Россию на легковом транспорте на МАПП Мамоново-2 сократилось до восьми-девяти часов", - говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве объяснили, что ажиотаж на границе связан с тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.

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бизнес, россия, общество , польша, калининград, германия