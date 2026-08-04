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Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто
Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто - 04.08.2026, ПРАЙМ
Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто
Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:11+0300
2026-08-04T17:11+0300
2026-08-04T17:11+0300
сельское хозяйство
россия
ормузский пролив
сша
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - сказал он журналистам, говоря о переговорах по теме Ормузского пролива.
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сельское хозяйство, россия, ормузский пролив, сша, марко рубио
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Ормузский пролив, США, Марко Рубио
Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто
Окончательная договоренность по Ормузскому проливу может быть в ближайшее время