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Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто

Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто - 04.08.2026, ПРАЙМ

Рубио: соглашение по Ормузскому проливу пока не достигнуто

Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:11+0300

2026-08-04T17:11+0300

2026-08-04T17:11+0300

сельское хозяйство

россия

ормузский пролив

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 4 авг - ПРАЙМ. Окончательной договоренности по судоходству через Ормузский пролив пока нет, но она может быть достигнута в ближайшее время, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро", - сказал он журналистам, говоря о переговорах по теме Ормузского пролива.

ормузский пролив

сша

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сельское хозяйство, россия, ормузский пролив, сша, марко рубио