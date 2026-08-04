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Турчак заявил о масштабном этапе преобразования туротрасли на Алтае - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Турчак заявил о масштабном этапе преобразования туротрасли на Алтае
Турчак заявил о масштабном этапе преобразования туротрасли на Алтае - 04.08.2026, ПРАЙМ
Турчак заявил о масштабном этапе преобразования туротрасли на Алтае
Республика Алтай проходит сейчас самый масштабный этап преобразования туристической отрасли, заявил глава республики Алтай Андрей Турчак. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:45+0300
2026-08-04T09:51+0300
туризм
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экономика
алтай
рф
андрей турчак
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Республика Алтай проходит сейчас самый масштабный этап преобразования туристической отрасли, заявил глава республики Алтай Андрей Турчак. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел во вторник совещание о туризме и развитии гостеприимства в России. "Республика Алтай проходит сейчас, без преувеличения, самый масштабный этап преобразования туристической отрасли. За последние два года нам удалось перейти от стихийного развития к системному управлению, поэтому видим в своей задаче обеспечить дальнейшее развитие отрасли таким образом, чтобы и нашим гостям было комфортно в республике, и наши жители получали ощутимые результаты в виде новых рабочих мест, благоустроенных населенных пунктов и новых социальных объектов", - сказал Турчак в ходе доклада. Он отметил, что из 52 крупных инвестпроектов, реализуемых в республике, 29 - это проекты в сфере туризма с общим объемом инвестиций более 188 миллиардов рублей. Глава республики добавил, что в регионе активно развивается аэропорт Горно-Алтайска и ведется строительство 18-километрового четырехполосного участка Чуйского тракта. В 2026 году в республике стартовала реализация крупнейшего в стране проекта федерального КРТ (комплексное развитие территорий - ред.), ядром которого является всесезонный горный курорт "Манжерок".
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туризм, бизнес, алтай, рф, андрей турчак, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, Экономика, АЛТАЙ, РФ, Андрей Турчак, Михаил Мишустин
09:45 04.08.2026 (обновлено: 09:51 04.08.2026)
 
Турчак заявил о масштабном этапе преобразования туротрасли на Алтае

Турчак: Алтай проходит самый масштабный этап преобразования туристической отрасли

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Республика Алтай проходит сейчас самый масштабный этап преобразования туристической отрасли, заявил глава республики Алтай Андрей Турчак.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел во вторник совещание о туризме и развитии гостеприимства в России.
"Республика Алтай проходит сейчас, без преувеличения, самый масштабный этап преобразования туристической отрасли. За последние два года нам удалось перейти от стихийного развития к системному управлению, поэтому видим в своей задаче обеспечить дальнейшее развитие отрасли таким образом, чтобы и нашим гостям было комфортно в республике, и наши жители получали ощутимые результаты в виде новых рабочих мест, благоустроенных населенных пунктов и новых социальных объектов", - сказал Турчак в ходе доклада.
Он отметил, что из 52 крупных инвестпроектов, реализуемых в республике, 29 - это проекты в сфере туризма с общим объемом инвестиций более 188 миллиардов рублей.
Глава республики добавил, что в регионе активно развивается аэропорт Горно-Алтайска и ведется строительство 18-километрового четырехполосного участка Чуйского тракта. В 2026 году в республике стартовала реализация крупнейшего в стране проекта федерального КРТ (комплексное развитие территорий - ред.), ядром которого является всесезонный горный курорт "Манжерок".
 
ЭкономикаТуризмБизнесАЛТАЙРФАндрей ТурчакМихаил Мишустин
 
 
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