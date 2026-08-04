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Синтетические алмазы угрожают рынку природных, заявили в Anglo American

Синтетические алмазы угрожают рынку природных, заявили в Anglo American - 04.08.2026, ПРАЙМ

Синтетические алмазы угрожают рынку природных, заявили в Anglo American

Алмазная отрасль, включая компанию De Beers, недооценили угрозу со стороны синтетических камней, спрос на которые продолжает расти, сообщает газета Financial... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:17+0300

2026-08-04T11:17+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Алмазная отрасль, включая компанию De Beers, недооценили угрозу со стороны синтетических камней, спрос на которые продолжает расти, сообщает газета Financial Times со ссылкой на интервью с главой Anglo American Дунканом Уонбладом (Duncan Wanblad). "De Beers и в целом вся алмазная отрасль недооценили угрозу со стороны выращенных в лаборатории драгоценных камней, которые серьезно повлияли на рынок природных алмазов", - пишет газета. Так, по словам Уонблада, отрасль ожидала, что очередной спад спроса на природные алмазы окажется временным, как это происходило ранее, однако конкуренция со стороны искусственно выращенных камней оказалась значительно сильнее. Глава Anglo American также отметил, что около 20% нынешних мировых поставок природных алмазов исчезнут с рынка в течение ближайшего года, при этом лишь немногие добывающие предприятия впоследствии возобновят работу, пишет издание. Anglo American пытается продать De Beers, при этом компания уже трижды за три года списывала активы своего алмазного подразделения, снизив его балансовую стоимость до 2,3 миллиарда в феврале. Кроме того, в конце июля Anglo American сообщила, что консолидированная средняя цена реализации за карат снизилась на 32%, до 105 долларов. Как отмечает издание, значение оказалось ниже уровня первой половины 2020 года, когда рынок находился под ковидным давлением. Такие показатели связаны с жесткой конкуренцией и растущим интересом потребителей к выращенным в лаборатории драгоценностям, пишет Financial Times. Некоторые представители отрасли считают, что переход покупателей на синтетические бриллианты стал следствием недостаточно эффективного маркетинга, тогда как ритейлеры отмечают рост объемов продаж и более высокую прибыльность таких камней. Рост популярности лабораторных бриллиантов, которые значительно дешевле, уже привел к закрытию и приостановке работы ряда алмазных рудников. Так, в прошлом месяце De Beers объявила о приостановке добычи на своем руднике Venetia в Южной Африке. Anglo American обладает горнодобывающими предприятия в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Владеет 86% De Beers. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

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бизнес, промышленность, южная африка, африка, европа, de beers, financial times