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В Госдуме предложили изменить расчет страховой пенсии по старости
В Госдуме предложили изменить расчет страховой пенсии по старости - 04.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили изменить расчет страховой пенсии по старости
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:57+0300
2026-08-04T09:57+0300
2026-08-04T09:57+0300
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пенсия
госдума
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже 40% от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу, согласно проекту, будет производиться доплата, чтобы довести размер выплат до 40% от утраченного заработка. В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году. Конвенция как раз устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка.
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россия, общество , пенсия, госдума, сергей миронов
РОССИЯ, Общество , пенсия, Госдума, Сергей Миронов
В Госдуме предложили изменить расчет страховой пенсии по старости
Миронов предложил закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от утраченного заработка
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил законодательно закрепить, что страховая пенсия по старости не может быть ниже 40% от среднего заработка человека за последний год перед выходом на пенсию.
Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение палаты парламента во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается установить нормативное определение коэффициента замещения утраченного заработка как соотношение установленного размера страховой пенсии по старости к средней заработной плате застрахованного лица за 12 календарных месяцев, предшествующих выходу на пенсию", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Если назначенная пенсия окажется ниже этого порога, застрахованному лицу, согласно проекту, будет производиться доплата, чтобы довести размер выплат до 40% от утраченного заработка.
В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на выполнение Конвенции Международной организации труда, которую Россия ратифицировала в 2018 году. Конвенция как раз устанавливает минимальный уровень пенсионного обеспечения по старости в размере 40% от прежнего заработка.
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