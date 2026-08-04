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Путин подписал закон об упрощенном переезде компаний в САР России

Путин подписал закон об упрощенном переезде компаний в САР России - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон об упрощенном переезде компаний в САР России

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий компаниям завершить переезд в специальные административные районы (САР) России даже в случае, когда... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:33+0300

2026-08-04T18:33+0300

2026-08-04T18:52+0300

бизнес

россия

экономика

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остров русский

приморский край

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий компаниям завершить переезд в специальные административные районы (САР) России даже в случае, когда иностранное государство его блокирует или не допускает, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ упрощает процедуру перевода в российскую юрисдикцию активов, подконтрольных отечественным предпринимателям и инвесторам иностранных компаний, в случаях, когда недружественные, противоречащие международному праву действия иностранных государств создают препятствия для редомициляции таких юрлиц. САРы были созданы в России в 2018 году, когда был принят пакет законов для создания условий и механизмов возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Новый закон снимает правовой барьер, с которым столкнулись компании с российскими бенефициарами при переезде в отечественную юрисдикцию, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом он напомнил, что по общему правилу сейчас требуется не только зарегистрироваться в САР, но и быть исключенным из реестра в стране прежней регистрации в установленный срок. Однако иностранные регуляторы недружественных юрисдикций либо вовсе не предусматривают редомициляцию в Россию, либо затягивают исключение из своих реестров, либо открыто блокируют процесс, говорил депутат. В результате, по его словам, компании, формально получившие статус международной в России, "оказывались в подвешенном состоянии и не могли завершить переезд". Закон приостанавливает до конца 2027 года действие норм о сроке исключения юрлиц из иностранного реестра, госрегистрации международных компаний при невозможности предоставления ими полного комплекта документов. До конца 2028 года продлеваются особенности осуществления иностранной холдинговой компанией принадлежащих ей корпоративных прав в отношении экономически значимой организации после вынесения арбитражным судом решения о приостановлении осуществления таких прав. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с 1 сентября 2028 года получает право принимать решение о признании в отношении иностранного юрлица, ставшего международной компанией, соблюденным требования о сроке исключения из иностранного реестра. Это будет возможно в случае применения или угрозы применения в отношении такого иностранного юрлица, международной компании, их акционеров (участников) и бенефициаров ограничительных мер со стороны недружественных России иностранных государств или международных организаций. Порядок принятия комиссией такого решения установит правительство РФ. Гаврилов отмечал, что для бизнеса это закрывает уязвимость переходной фазы, так как российские активы получают завершенный правовой статус, корпоративная структура перестает зависеть от позиции недружественных регуляторов. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

рф

остров русский

приморский край

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бизнес, россия, рф, остров русский, приморский край, владимир путин, госдума