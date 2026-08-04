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Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел
Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел - 04.08.2026, ПРАЙМ
Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел
Около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:45+0300
2026-08-04T18:45+0300
бизнес
россия
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва является главным транспортом хабом нашей страны. Около 40% всех пассажиров нашей страны и около 40% всех грузов перемещаются через Московский транспортный узел", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите. Мэр отметил, что Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира, агломерация столицы насчитывает более 20 миллионов человек.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Сергей Собянин
18:45 04.08.2026
 
Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел

Собянин: около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва является главным транспортом хабом нашей страны. Около 40% всех пассажиров нашей страны и около 40% всех грузов перемещаются через Московский транспортный узел", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите.
Мэр отметил, что Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира, агломерация столицы насчитывает более 20 миллионов человек.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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