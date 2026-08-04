https://1prime.ru/20260804/poezdki-872023919.html

Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел

Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел - 04.08.2026, ПРАЙМ

Около 40% поездок в России приходится на Московский транспортный узел

Около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:45+0300

2026-08-04T18:45+0300

2026-08-04T18:45+0300

бизнес

россия

экономика

москва

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872023919.jpg?1785858334

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Около 40% поездок пассажиров в России приходится на Московский транспортный узел, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва является главным транспортом хабом нашей страны. Около 40% всех пассажиров нашей страны и около 40% всех грузов перемещаются через Московский транспортный узел", - сказал Собянин, выступая на V Международном транспортном саммите. Мэр отметил, что Москва является одним из крупнейших мегаполисов мира, агломерация столицы насчитывает более 20 миллионов человек.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, сергей собянин