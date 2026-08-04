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Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд - 04.08.2026, ПРАЙМ
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд
Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T20:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов. Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США
20:16 04.08.2026
 
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд

Поставки медицинского оборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов.
Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).
 
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