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Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд

Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд - 04.08.2026, ПРАЙМ

Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд

Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T20:16+0300

2026-08-04T20:16+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости. В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов. Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).

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