https://1prime.ru/20260804/postavki-872027086.html
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд - 04.08.2026, ПРАЙМ
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд
Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T20:16+0300
2026-08-04T20:16+0300
2026-08-04T20:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872027086.jpg?1785863801
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов.
Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США
Поставки медоборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд
Поставки медицинского оборудования из США в Россию сократились третий месяц подряд
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Поставки медицинского оборудования из США в Россию сокращаются третий месяц подряд, в июне они достигли минимальных с августа 2023 года 3,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые проанализировало РИА Новости.
В месячном выражении объем американского экспорта снизился в 2,4 раза, а в годовом - в 2,9 раза. Снижение произошло и по итогам первого полугодия: за январь-июнь США отправили в РФ медоборудования на 39,8 миллиона долларов - на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Главным образом из Штатов в Россию завозились приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии - в июне их поставки достигли 2,1 миллиона долларов.
Также на экспорт в РФ шли протезы и ортопедические приспособления для лечения переломов (931 тысяча долларов), рентгенологическое оборудование (138 тысяч) и устройства для механотерапии и вентиляции легких (56 тысяч).