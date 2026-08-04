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В Ленинградской области локализовали пожар на логистическом комплексе

В Ленинградской области локализовали пожар на логистическом комплексе - 04.08.2026, ПРАЙМ

В Ленинградской области локализовали пожар на логистическом комплексе

Пожар на логистическом комплексе Wildberries после атак БПЛА в Красном Бору локализован, часть объекта не пострадала, сообщила компания. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T15:37+0300

2026-08-04T15:37+0300

2026-08-04T15:47+0300

бизнес

ленинградская область

wildberries

всу

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Пожар на логистическом комплексе Wildberries после атак БПЛА в Красном Бору локализован, часть объекта не пострадала, сообщила компания. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром во вторник сообщил, что ВСУ атаковали дронами склады Wildberries&Russ в Красном Бору Тосненского района Ленинградской области, произошло возгорание. "Возгорание на логистическом объекте в Красному Бору локализовано, очаги открытого горения ликвидированы", - говорится в сообщении Wildberries. Отмечается, что часть территории объекта не пострадала благодаря оперативным действиям профильных служб. Ведется предварительная оценка сохраненного товара.

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бизнес, ленинградская область, wildberries, всу