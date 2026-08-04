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Чистая прибыль Bayer в I полугодии подскочила в 2,7 раза

Чистая прибыль Bayer в I полугодии подскочила в 2,7 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль Bayer в I полугодии подскочила в 2,7 раза

Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров компании, в прошлом полугодии подскочила в 2,7 раза в годовом... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:42+0300

2026-08-04T09:42+0300

2026-08-04T09:42+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров компании, в прошлом полугодии подскочила в 2,7 раза в годовом выражении, до 2,982 миллиарда евро, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию поднялась до 3,04 евро с 1,12 евро годом ранее. Выручка несколько сократилась (на 0,8%) - до 24,277 миллиарда евро. Во втором квартале компания получила чистую прибыль в 219 миллионов евро после убытка в 199 миллионов евро годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,23 евро после убытка в 0,2 евро во втором квартале прошлого года. Выручка поднялась на 1,24% - до 10,872 миллиарда евро. Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за минувшее полугодие сократилась на 3,4% в годовом выражении и составила 8,707 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - слабо выросла (на 0,3%) год к году, до 2,936 миллиарда, а сельскохозяйственного подразделения - поднялась на 0,8%, до 12,468 миллиарда евро. Во втором квартале продажи фармацевтического подразделения несколько сократились (на 0,3%) в годовом выражении, до 4,458 миллиарда евро, подразделения Consumer Health - поднялись на 1,3%, до 1,445 миллиарда, сельскохозяйственного - увеличились на 2,5%, до 4,91 миллиарда евро. Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Среди наиболее известных брендов Bayer - аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn). Штат компании по состоянию на 30 июня составил 89 556 человек.

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бизнес, финансы, bayer