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Чистая прибыль Toyota в I квартале выросла в 1,8 раза
Чистая прибыль Toyota в I квартале выросла в 1,8 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Toyota в I квартале выросла в 1,8 раза
Приходящаяся на компанию чистая прибыль японского автомобильного концерна Toyota Motor Corp. по итогам прошлого квартала 2026-2027 финансового года (с 1 апреля... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:42+0300
2026-08-04T09:42+0300
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экономика
toyota
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Приходящаяся на компанию чистая прибыль японского автомобильного концерна Toyota Motor Corp. по итогам прошлого квартала 2026-2027 финансового года (с 1 апреля по 30 июня) увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 1,477 триллиона иен (около 9,4 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.
Прибыль на акцию увеличилась до 120,69 иены (0,77 доллара) с 64,56 иены за аналогичный период предыдущего финансового года. Операционная прибыль снизилась на 8,8% - до 1,063 триллиона иен (6,8 миллиарда долларов), прогнозировалась прибыль в 1,11 триллиона иен. Выручка Toyota увеличилась на 10,4% в годовом выражении - до 13,525 триллиона иен (86,4 миллиарда долларов).
Компания повысила прогнозы на текущий финансовый год. Теперь Toyota ожидает выручки на уровне 54 триллионов иен после майского прогноза показателя в 51 триллион, чистая прибыль ожидается на уровне 3,25 триллиона иен, а не 3 триллиона. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 3,4 триллиона иен вместо ожидаемых в мае 3 триллионов.
Кроме того, компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1 триллион иен (6,3 миллиарда долларов). Ее цель состоит в повышении эффективности использования капитала путем осуществления гибких программ выкупа акций с учетом рыночной оценки и текущего уровня цен обыкновенных акций, отмечается в сообщении.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в одноименном городе в префектуре Айти. Штат компании по состоянию на 30 июня составляет 389 144 сотрудников.
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toyota, toyota camry
Экономика, Toyota, Toyota Camry
Чистая прибыль Toyota в I квартале выросла в 1,8 раза
Чистая прибыль Toyota в I квартале 2026-2027 финансового года выросла в 1,8 раза
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Приходящаяся на компанию чистая прибыль японского автомобильного концерна Toyota Motor Corp. по итогам прошлого квартала 2026-2027 финансового года (с 1 апреля по 30 июня) увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении и составила 1,477 триллиона иен (около 9,4 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.
Прибыль на акцию увеличилась до 120,69 иены (0,77 доллара) с 64,56 иены за аналогичный период предыдущего финансового года. Операционная прибыль снизилась на 8,8% - до 1,063 триллиона иен (6,8 миллиарда долларов), прогнозировалась прибыль в 1,11 триллиона иен. Выручка Toyota увеличилась на 10,4% в годовом выражении - до 13,525 триллиона иен (86,4 миллиарда долларов).
Компания повысила прогнозы на текущий финансовый год. Теперь Toyota ожидает выручки на уровне 54 триллионов иен после майского прогноза показателя в 51 триллион, чистая прибыль ожидается на уровне 3,25 триллиона иен, а не 3 триллиона. Операционная прибыль, по прогнозу, составит 3,4 триллиона иен вместо ожидаемых в мае 3 триллионов.
Кроме того, компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 1 триллион иен (6,3 миллиарда долларов). Ее цель состоит в повышении эффективности использования капитала путем осуществления гибких программ выкупа акций с учетом рыночной оценки и текущего уровня цен обыкновенных акций, отмечается в сообщении.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в одноименном городе в префектуре Айти. Штат компании по состоянию на 30 июня составляет 389 144 сотрудников.