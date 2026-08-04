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У Pfizer упала чистая прибыль в 2,4 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
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У Pfizer упала чистая прибыль в 2,4 раза
У Pfizer упала чистая прибыль в 2,4 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
У Pfizer упала чистая прибыль в 2,4 раза
Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc, приходящаяся на акционеров, упала за прошлое полугодие примерно в 2,4 раза по сравнению с аналогичным... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:24+0300
2026-08-04T14:24+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc, приходящаяся на акционеров, упала за прошлое полугодие примерно в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее - до 2,44 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,43 доллара с 1,03 доллара на акцию годом ранее. При этом выручка Pfizer по итогам отчетного периода поднялась на 4% в годовом выражении - до 29,484 миллиарда долларов. По итогам второго квартала компания получила чистый убыток в 248 миллионов долларов после прибыли в 2,91 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию за апрель-июнь составил 0,04 доллара за акцию после прибыли в 0,51 доллара во втором квартале прошлого года, скорректированная разводненная прибыль составила 0,77 доллара за акцию при прогнозе аналитиков в 0,676 доллара. Квартальная выручка Pfizer увеличилась на 3%, до 15,034 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 14,41 миллиарда. Компания повысила прогноз выручки на текущий год до диапазона в 60,5-62,5 миллиарда долларов вместо ожидавшихся в мае 59,5-62,5 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию вновь сохранен - на уровне 2,8-3 доллара. Акции Pfizer на предторгах в США на 14.10 мск дешевеют на 0,28%. Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
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бизнес, сша, нью-йорк, pfizer
Бизнес, США, Нью-Йорк, Pfizer
14:24 04.08.2026
 
У Pfizer упала чистая прибыль в 2,4 раза

Чистая прибыль Pfizer за полугодие упала в 2,4 раза - до 2,44 млрд долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc, приходящаяся на акционеров, упала за прошлое полугодие примерно в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее - до 2,44 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.
Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 0,43 доллара с 1,03 доллара на акцию годом ранее. При этом выручка Pfizer по итогам отчетного периода поднялась на 4% в годовом выражении - до 29,484 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала компания получила чистый убыток в 248 миллионов долларов после прибыли в 2,91 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию за апрель-июнь составил 0,04 доллара за акцию после прибыли в 0,51 доллара во втором квартале прошлого года, скорректированная разводненная прибыль составила 0,77 доллара за акцию при прогнозе аналитиков в 0,676 доллара.
Квартальная выручка Pfizer увеличилась на 3%, до 15,034 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 14,41 миллиарда.
Компания повысила прогноз выручки на текущий год до диапазона в 60,5-62,5 миллиарда долларов вместо ожидавшихся в мае 59,5-62,5 миллиарда долларов. Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию вновь сохранен - на уровне 2,8-3 доллара.
Акции Pfizer на предторгах в США на 14.10 мск дешевеют на 0,28%.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
 
БизнесСШАНью-ЙоркPfizer
 
 
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