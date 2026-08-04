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Чистая прибыль "Кристалла" упала в полтора раза
Чистая прибыль "Кристалла" упала в полтора раза - 04.08.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Кристалла" упала в полтора раза
Чистая прибыль Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) по РСБУ, которая является базой для выплаты дивидендов, по итогам первого полугодия 2026... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:16+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) по РСБУ, которая является базой для выплаты дивидендов, по итогам первого полугодия 2026 года упала на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,6 миллиона рублей, сообщает компания. "Компания "КЛВЗ Кристалл" подвела итоги 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 29,6 миллиона рублей, годом ранее – 57,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении. При этом выручка компании за тот же период выросла на 13,4%, до 1,887 миллиарда рублей. Сокращение прибыли в компании объяснили негативным эффектом роста себестоимости – примерно на 20% в первом квартале 2026 года за счет увеличения стоимости спирта и логистики. Кроме того, торговые сети не согласовали увеличение розничных цен, что также негативно сказалось на рентабельности бизнеса в первом полугодии. "Вместе последующие индексации позволят компенсировать этот эффект по итогам года благодаря росту рентабельности продаж на 3,8-4%", - объяснили в пресс-службе завода. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности в Казахстан, Азербайджан и Китай.
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Чистая прибыль "Кристалла" упала в полтора раза
Чистая прибыль "Кристалла" по РСБУ в первом полугодии упала на 49%
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) по РСБУ, которая является базой для выплаты дивидендов, по итогам первого полугодия 2026 года упала на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 29,6 миллиона рублей, сообщает компания.
"Компания "КЛВЗ Кристалл
" подвела итоги 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 29,6 миллиона рублей, годом ранее – 57,8 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
При этом выручка компании за тот же период выросла на 13,4%, до 1,887 миллиарда рублей.
Сокращение прибыли в компании объяснили негативным эффектом роста себестоимости – примерно на 20% в первом квартале 2026 года за счет увеличения стоимости спирта и логистики. Кроме того, торговые сети не согласовали увеличение розничных цен, что также негативно сказалось на рентабельности бизнеса в первом полугодии.
"Вместе последующие индексации позволят компенсировать этот эффект по итогам года благодаря росту рентабельности продаж на 3,8-4%", - объяснили в пресс-службе завода.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл
" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России. Компания поставляет продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее за рубеж, в частности в Казахстан
, Азербайджан
и Китай
.
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