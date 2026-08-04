https://1prime.ru/20260804/pribyl-872018842.html

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла в 2,6 раза - 04.08.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии выросла в 2,6 раза

Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 7,418 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше показателя... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:35+0300

2026-08-04T17:35+0300

2026-08-04T17:35+0300

энергетика

экономика

финансы

рф

санкт-петербург

карелия

газпром

газпром энергохолдинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872018842.jpg?1785854119

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Чистая прибыль ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 7,418 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше показателя аналогичного периода годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 17,4% в годовом выражении, до 79,182 миллиарда рублей. Как уточняет компания, это обусловлено ростом реализации теплоэнергии и цен на "рынке на сутки вперед" - оптовом рынке электроэнергии и мощности. Прибыль до налогообложения выросла в 2,4 раза и составила 9,364 миллиарда рублей, прибыль от операционной деятельности - в 2,1 раза, до 12,539 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 9% по сравнению с первым полугодием прошлого 2025 года и составили 66,701 миллиарда рублей. "Основное влияние на увеличение операционных расходов оказал рост затрат на топливо и транспортировку теплоэнергии", - поясняется в релизе ТГК-1. Показатель EBITDA в январе-июне составил 17,599 миллиарда рублей, что на 59% выше, чем годом ранее. Краткосрочные обязательства компании на 30 июня снизились на 9,9% по сравнению с показателем на конец прошлого года, до 19,667 миллиарда рублей, долгосрочные обязательства - на 4,2%, до 173,732 миллиарда рублей. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,5 тысячи Гкал.ч.

рф

санкт-петербург

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, санкт-петербург, карелия, газпром, газпром энергохолдинг