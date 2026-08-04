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Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии могут установить рекорд - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии могут установить рекорд
Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии могут установить рекорд - 04.08.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии могут установить рекорд
Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии в 2026 году могут установить рекорд на фоне снижения рыночной доли импорта из России, сообщил член правления... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T21:31+0300
2026-08-04T21:31+0300
бизнес
белоруссия
geely
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МИНСК, 4 авг – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии в 2026 году могут установить рекорд на фоне снижения рыночной доли импорта из России, сообщил член правления автомобильной ассоциации "БАА" Сергей Варивода. "Очевидно, что рынок новых легковых автомобилей в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч, установив абсолютный рекорд за всю историю его существования в стране", - приводятся его слова на сайте ассоциации. Варивода пояснил, что рынок разогрет стремительно выросшим объемом потребительского кредитования белорусских товаров автомобильной промышленности, низкими ценами на электромобили и ажиотажным спросом на "электрички" в преддверии исчерпания квоты на ввоз без уплаты таможенной пошлины. "В то же время, продолжает сокращаться доля рынка ввозимых из Российской Федерации легковых автомобилей, а также продажи импортируемых автомобилей с гибридной силовой установкой", - подчеркнул он. Эксперт считает, что в ближайшие годы в эпицентре борьбы за рынок новых легковых автомобилей в стране будут местные автопроизводители транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также импортеры и производители электромобилей. "Баланс здесь будет во многом определяться регуляторикой и поддержкой государства", - заявил Варивода. Согласно сообщению ассоциации, рынок новых легковых автомобилей в июле вновь показал уверенный рост после июньской коррекции. По итогам месяца было реализовано 9,6 тысячи новых автомобилей, что на 30% больше, чем в июне. Июльский результат также на 18,5% превысил майский показатель. При этом, как подчеркнули в ассоциации, рынок новых автомобилей развивается существенно быстрее ранее ожидавшейся траектории. После июньского снижения продажи не только восстановились, но и вышли на новый месячный максимум текущего года. Эксперты отметили, что основными факторами роста остаются автомобили локального производства и сегмент электромобилей. СЗАО "Белджи" по итогам июля реализовало 5,3 тыс. автомобилей под брендами Belgee и Geely, что стало новым рекордом предприятия за всю историю продаж. На автомобили двух брендов, реализуемые СЗАО "Белджи", пришлось более 55% всего рынка новых легковых автомобилей Беларуси в июле. После июньского снижения сегмент электромобилей вновь показал резкое увеличение продаж, говорится в сообщении. По итогам июля в Белоруссии было реализовано 3,5 тысячи новых электромобилей, что на 46% больше, чем месяцем ранее. Доля электромобилей в структуре рынка новых автомобилей составила около 36,5%.
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4.7
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192
40
192
40
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4.7
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192
40
бизнес, белоруссия, geely
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Geely
21:31 04.08.2026
 
Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии могут установить рекорд

Эксперт Варивода: продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии могут установить рекорд

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МИНСК, 4 авг – ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии в 2026 году могут установить рекорд на фоне снижения рыночной доли импорта из России, сообщил член правления автомобильной ассоциации "БАА" Сергей Варивода.
"Очевидно, что рынок новых легковых автомобилей в этом году имеет все шансы преодолеть отметку в 70 тысяч, установив абсолютный рекорд за всю историю его существования в стране", - приводятся его слова на сайте ассоциации.
Варивода пояснил, что рынок разогрет стремительно выросшим объемом потребительского кредитования белорусских товаров автомобильной промышленности, низкими ценами на электромобили и ажиотажным спросом на "электрички" в преддверии исчерпания квоты на ввоз без уплаты таможенной пошлины. "В то же время, продолжает сокращаться доля рынка ввозимых из Российской Федерации легковых автомобилей, а также продажи импортируемых автомобилей с гибридной силовой установкой", - подчеркнул он.
Эксперт считает, что в ближайшие годы в эпицентре борьбы за рынок новых легковых автомобилей в стране будут местные автопроизводители транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также импортеры и производители электромобилей. "Баланс здесь будет во многом определяться регуляторикой и поддержкой государства", - заявил Варивода.
Согласно сообщению ассоциации, рынок новых легковых автомобилей в июле вновь показал уверенный рост после июньской коррекции. По итогам месяца было реализовано 9,6 тысячи новых автомобилей, что на 30% больше, чем в июне. Июльский результат также на 18,5% превысил майский показатель.
При этом, как подчеркнули в ассоциации, рынок новых автомобилей развивается существенно быстрее ранее ожидавшейся траектории. После июньского снижения продажи не только восстановились, но и вышли на новый месячный максимум текущего года.
Эксперты отметили, что основными факторами роста остаются автомобили локального производства и сегмент электромобилей. СЗАО "Белджи" по итогам июля реализовало 5,3 тыс. автомобилей под брендами Belgee и Geely, что стало новым рекордом предприятия за всю историю продаж. На автомобили двух брендов, реализуемые СЗАО "Белджи", пришлось более 55% всего рынка новых легковых автомобилей Беларуси в июле.
После июньского снижения сегмент электромобилей вновь показал резкое увеличение продаж, говорится в сообщении. По итогам июля в Белоруссии было реализовано 3,5 тысячи новых электромобилей, что на 46% больше, чем месяцем ранее. Доля электромобилей в структуре рынка новых автомобилей составила около 36,5%.
 
БизнесБЕЛОРУССИЯGeely
 
 
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