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Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:42+0300
2026-08-04T13:42+0300
бизнес
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 авг - ПРАЙМ. Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и торговли Бразилии, директор кинофестиваля Festival de Río Валкирия Барбоса. Она отметила, что в 80-х и 90-х годах Бразилия продавала России много видеоконтента и при этом сама закупала у нее контент. "Они (россияне - ред.) снимают очень хорошие фильмы, но очень мало из них доходит до нас. У нас есть продюсеры и дистрибьюторы, которые были бы рады предоставить бразильцам доступ к российским фильмам на бразильских телеканалах", - сказала Барбоса РИА Новости. Она отметила, что и американские компании, если бы не санкции, с удовольствием продавали бы контент в Россию. "Это важный рынок, насчитывающий 12 тысяч кинотеатров", - подчеркнула глава федерации.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:42 04.08.2026
 
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов

Барбоса: бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 авг - ПРАЙМ. Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и торговли Бразилии, директор кинофестиваля Festival de Río Валкирия Барбоса.
Она отметила, что в 80-х и 90-х годах Бразилия продавала России много видеоконтента и при этом сама закупала у нее контент.
"Они (россияне - ред.) снимают очень хорошие фильмы, но очень мало из них доходит до нас. У нас есть продюсеры и дистрибьюторы, которые были бы рады предоставить бразильцам доступ к российским фильмам на бразильских телеканалах", - сказала Барбоса РИА Новости.
Она отметила, что и американские компании, если бы не санкции, с удовольствием продавали бы контент в Россию.
"Это важный рынок, насчитывающий 12 тысяч кинотеатров", - подчеркнула глава федерации.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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