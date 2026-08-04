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Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов

Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов - 04.08.2026, ПРАЙМ

Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов

Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T13:42+0300

2026-08-04T13:42+0300

2026-08-04T13:42+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 авг - ПРАЙМ. Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и торговли Бразилии, директор кинофестиваля Festival de Río Валкирия Барбоса. Она отметила, что в 80-х и 90-х годах Бразилия продавала России много видеоконтента и при этом сама закупала у нее контент. "Они (россияне - ред.) снимают очень хорошие фильмы, но очень мало из них доходит до нас. У нас есть продюсеры и дистрибьюторы, которые были бы рады предоставить бразильцам доступ к российским фильмам на бразильских телеканалах", - сказала Барбоса РИА Новости. Она отметила, что и американские компании, если бы не санкции, с удовольствием продавали бы контент в Россию. "Это важный рынок, насчитывающий 12 тысяч кинотеатров", - подчеркнула глава федерации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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