https://1prime.ru/20260804/prodjusery-872008273.html
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:42+0300
2026-08-04T13:42+0300
2026-08-04T13:42+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872008273.jpg?1785840126
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 авг - ПРАЙМ. Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и торговли Бразилии, директор кинофестиваля Festival de Río Валкирия Барбоса.
Она отметила, что в 80-х и 90-х годах Бразилия продавала России много видеоконтента и при этом сама закупала у нее контент.
"Они (россияне - ред.) снимают очень хорошие фильмы, но очень мало из них доходит до нас. У нас есть продюсеры и дистрибьюторы, которые были бы рады предоставить бразильцам доступ к российским фильмам на бразильских телеканалах", - сказала Барбоса РИА Новости.
Она отметила, что и американские компании, если бы не санкции, с удовольствием продавали бы контент в Россию.
"Это важный рынок, насчитывающий 12 тысяч кинотеатров", - подчеркнула глава федерации.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для телеканалов
Барбоса: бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 авг - ПРАЙМ. Бразильские продюсеры готовы покупать российское кино для местных телеканалов, сообщила РИА Новости кинопродюсер, глава Федерации аудиовизуальной индустрии и торговли Бразилии, директор кинофестиваля Festival de Río Валкирия Барбоса.
Она отметила, что в 80-х и 90-х годах Бразилия продавала России много видеоконтента и при этом сама закупала у нее контент.
"Они (россияне - ред.) снимают очень хорошие фильмы, но очень мало из них доходит до нас. У нас есть продюсеры и дистрибьюторы, которые были бы рады предоставить бразильцам доступ к российским фильмам на бразильских телеканалах", - сказала Барбоса РИА Новости.
Она отметила, что и американские компании, если бы не санкции, с удовольствием продавали бы контент в Россию.
"Это важный рынок, насчитывающий 12 тысяч кинотеатров", - подчеркнула глава федерации.