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СК назвал три версии пропажи самолета в Приангарье

СК назвал три версии пропажи самолета в Приангарье - 04.08.2026, ПРАЙМ

СК назвал три версии пропажи самолета в Приангарье

Техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна - основные версии пропажи самолета в Приангарье, сообщает СК РФ. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T12:05+0300

2026-08-04T12:05+0300

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ИРКУТСК, 4 авг - ПРАЙМ. Техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна - основные версии пропажи самолета в Приангарье, сообщает СК РФ. Самолет "Cessna 182", занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда он вылетел на патрулирование. Экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве и направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. "Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования", - говорится в сообщении. Пропавший легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. Из Бодайбо на границу Бодайбинского района и Якутии, где в последний раз фиксировались координаты самолета, вылетел для поиска вертолет авиакомпании "Ангара", из Мирного вылетел самолет Ан-26. Работы координирует Росавиация. В случае обнаружения самолета, ими будет принято решение о привлечении дополнительных бортов. В правительстве Приангарья создана рабочая группа по координации поисковых работы. Возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Следователями и следователями-криминалистами по месту заправки воздушного судна проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, изъята и осмотрена техническая документация.

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