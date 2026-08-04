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Путин подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах

Путин подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон об упрощенной регистрации машин в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевает сроки | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:15+0300

2026-08-04T14:15+0300

2026-08-04T14:15+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также продлевает сроки действия ряда документов и разрешает продлевать службу пожилых муниципальных чиновников. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Правительство получит право в 2026-2027 годах устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах РФ или на Украине до 31 декабря 2025 года, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Также для регистрации не потребуются диагностическая карта, таможенные документы и прохождение процедур оценки соответствия техническим требованиям. Паспорт транспортного средства будет выдаваться на бумажном носителе. Новые правила распространяются на автомобили, принадлежащие гражданам России, которые постоянно проживают или проживали в новых регионах на момент их вхождения в состав РФ, а также на машины местных юридических лиц. Под упрощенную регистрацию попадут и транспортные средства, обращенные в государственную собственность и впоследствии переданные в казну или государственным организациям. Кроме того, закон продлевает до 1 января 2027 года срок действия документов, выданных до воссоединения, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость в новых регионах. Ранее этот срок был установлен до 1 июля 2026 года. Документы об усыновлении, выданные до дня воссоединения, теперь будут действовать бессрочно, а об опеке и попечительстве - в течение года с момента учета сведений о подопечном органом опеки. Также до 1 января 2028 года муниципальным служащим в новых регионах, достигшим 70 лет, можно будет неоднократно продлевать срок службы, но не более чем на один год за раз. Решение будет принимать представитель нанимателя с согласия самого сотрудника. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Нормы о продлении срока действия документов на недвижимость будут распространяться на отношения, возникшие с 1 июля 2026 года, а обновленные правила по усыновлению и опеке - с 1 марта 2026 года.

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бизнес, россия, рф, лнр, херсонская область, владимир путин