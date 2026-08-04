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Путин подписал закон, упрощающий процедуру госзакупок для регионов - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон, упрощающий процедуру госзакупок для регионов
Путин подписал закон, упрощающий процедуру госзакупок для регионов - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон, упрощающий процедуру госзакупок для регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов. Документ размещен на сайте... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:18+0300
2026-08-04T14:18+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
госдума
минфин рф
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. А в отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения. Для контрактов с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно) разрешается соразмерное изменение цены и объема контракта в пределах 10%. А для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах разрешается заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения годового объема закупок 50 миллионами рублей. При закупках лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать наименование лекарственных препаратов. Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения, поясняла журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Кроме того, до конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. Это, согласно сопроводительным документам, позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки. С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. А срок согласования контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере госзакупок сокращается с 8 до 5 рабочих дней. Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок. Первоначально документ наделял Минфин России полномочиями по разъяснению норм законодательства о контрактной системе госзакупок в целях исключения неоднозначности трактовок. Но в ходе второго чтения в Госдуме депутаты учли позицию Счетной палаты РФ, которая сочла это положение нецелесообразным, и исключили его из документа.
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бизнес, россия, рф, владимир путин, госдума, минфин рф, счетная палата
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госдума, Минфин РФ, Счетная палата
14:18 04.08.2026
 
Путин подписал закон, упрощающий процедуру госзакупок для регионов

Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение закупок для российских регионов

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. А в отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения.
Для контрактов с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно) разрешается соразмерное изменение цены и объема контракта в пределах 10%. А для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах разрешается заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения годового объема закупок 50 миллионами рублей.
При закупках лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать наименование лекарственных препаратов. Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения, поясняла журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Кроме того, до конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. Это, согласно сопроводительным документам, позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.
С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. А срок согласования контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере госзакупок сокращается с 8 до 5 рабочих дней.
Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Первоначально документ наделял Минфин России полномочиями по разъяснению норм законодательства о контрактной системе госзакупок в целях исключения неоднозначности трактовок. Но в ходе второго чтения в Госдуме депутаты учли позицию Счетной палаты РФ, которая сочла это положение нецелесообразным, и исключили его из документа.
 
БизнесРОССИЯРФВладимир ПутинГосдумаМинфин РФСчетная палата
 
 
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