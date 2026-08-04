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Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат

Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат

Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:42+0300

2026-08-04T14:42+0300

2026-08-04T14:42+0300

экономика

россия

владимир путин

алроса

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым. "У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин. Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.

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россия, владимир путин, алроса