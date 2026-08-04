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Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат
Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат
Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:42+0300
2026-08-04T14:42+0300
экономика
россия
владимир путин
алроса
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым. "У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин. Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
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россия, владимир путин, алроса
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Алроса
14:42 04.08.2026
 

Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым.
"У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин.
Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинАлроса
 
 
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