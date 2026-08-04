https://1prime.ru/20260804/putin-872011594.html
Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат
Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин отметил запасы "Алросы" в 1 миллиард карат
Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:42+0300
2026-08-04T14:42+0300
2026-08-04T14:42+0300
экономика
россия
владимир путин
алроса
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872011594.jpg?1785843769
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым.
"У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин.
Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, алроса
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Алроса
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил запасы алмазов "Алросы" в 1 миллиард карат, что составляет половину от общемировых запасов.
Глава государства во вторник провел встречу с гендиректором "Алросы" Павлом Маринычевым.
"У вас запасы - один миллиард карат. Это примерно 50 процентов от общемировых запасов алмазов", - отметил Путин.
Он также обратил внимание, что доля компании в мировой добыче составляет примерно треть в каратах.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В прошлом году компания сократила добычу на 10% - до 29,8 миллиона каратов. По итогам текущего года "Алроса" планирует добыть 25-26 миллионов каратов алмазов.