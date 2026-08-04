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Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Соответствующий документ... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:45+0300

2026-08-04T14:45+0300

2026-08-04T14:45+0300

рф

владимир путин

фнс россии

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ даст возможность уполномоченным федеральным органам власти проводить такой мониторинг на каждом этапе движения продовольственных товаров для выявления резкого роста цен и анализа причин такого роста. Речь идет об органах, обладающих необходимыми полномочиями для применения соответствующих мер в ответ на повышение цен. Им потребуется доступ к ряду сведений о хозяйствующих субъектах, составляющих налоговую тайну. Согласно закону, перечень таких федеральных органов определит правительство РФ. Эти органы будут вправе получать сведения о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров, сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, о суммах их доходов, расходов, прибыли. Перечень товаров, в отношении которых допускается получение таких сведений, также утвердит кабмин. Одновременно за ФНС России закрепляются полномочия предоставлять эти сведения соответствующим федеральным органам, которые будут использовать их в целях проведения мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен на продовольственные товары. Состав и порядок предоставления данных сведений ФНС будет определять по согласованию с Минэкономразвития России. Соответствующие изменения вносятся в закон о6 основах госрегулирования торговой деятельности в РФ. Президент России Владимир Путин также подписал закон-спутник, вносящий в статью 102 Налогового кодекса изменение о распространении режима налоговой тайны на сведения, которые ФНС будет передавать соответствующим федеральным органам. Речь идет о запрете разглашения таких сведений, соблюдении требований к специальному режиму их хранения и доступа к ним, а также об ответственности за утрату документов, содержащих эти сведения, или за разглашение данных сведений. Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш ранее пояснял журналистам, что режим налоговой тайны - это не просто формальность, так как он защищает бизнес от недобросовестной конкуренции и исключает утечку коммерчески значимых данных. Нарушение этого режима влечет ответственность вплоть до уголовной, а этот закон даст государству инструмент контроля, но одновременно предоставит бизнесу гарантию, что этот инструмент не будет использован во вред. Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, владимир путин, фнс россии, госдума