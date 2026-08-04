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Путин подписал закон о патентовании технических решений в программах

Путин подписал закон о патентовании технических решений в программах - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о патентовании технических решений в программах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые в российском законодательстве позволяет патентовать технические решения, реализованные с помощью | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:50+0300

2026-08-04T17:50+0300

2026-08-04T17:50+0300

технологии

бизнес

россия

владимир путин

валентина матвиенко

совет федерации

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые в российском законодательстве позволяет патентовать технические решения, реализованные с помощью компьютерных алгоритмов, а также графические интерфейсы программ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами инициативы стала группа сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отмечалось в сопроводительных документах, когда разрабатывалась четвертая часть Гражданского кодекса, вступившая в силу в 2008 году, трудно было предположить, что техническую проблему можно решить исключительно программным способом, но сегодня это стало обычной практикой, и такие решения нуждаются в эффективной патентной охране. Согласно принятому закону, в качестве изобретения теперь может охраняться техническое решение, которое реализуется через устройство, способное к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов, либо способ, осуществляемый с помощью такого устройства. Полезной моделью также сможет стать решение, реализованное на подобном устройстве. Кроме того, закон впервые прямо закрепляет, что промышленным образцом может считаться решение в форме визуального отображения, предназначенного для взаимодействия человека с программой, либо его составная часть, имеющая самостоятельное значение. Таким образом, разработчики получают возможность патентовать графические интерфейсы. Ранее поправками ко второму чтению в закон были внесены уточнения: понятие "программируемые средства" заменили на устройства, "способные осуществлять автоматизированную обработку информации на основе алгоритмов". Также в число объектов, которые могут быть признаны изобретением, включили белковые и генетические конструкции. Помимо прочего, закон обновляет определение программы для ЭВМ: теперь в нем говорится не только о компьютерных устройствах, но и о других устройствах, способных к автоматизированной обработке информации на основе алгоритмов, а вместо "аудиовизуальных отображений" упоминаются "отображения". Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации