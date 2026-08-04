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"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года

"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:50+0300

2026-08-04T17:50+0300

2026-08-04T17:51+0300

общество

владимир путин

росреестр

госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. Ранее предполагалось, что срок действия "гаражной амнистии" истечет 1 сентября 2026 года. Принятый закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает его до 1 сентября 2031 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке. Заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отмечал ранее парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркивал он.

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общество , владимир путин, росреестр, госдума