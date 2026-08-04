Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/putin-872019732.html
"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года
"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:50+0300
2026-08-04T17:51+0300
общество
владимир путин
росреестр
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857525986_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_805d1882a037df1ab22eb84ea757dc08.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними. Ранее предполагалось, что срок действия "гаражной амнистии" истечет 1 сентября 2026 года. Принятый закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает его до 1 сентября 2031 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке. Заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отмечал ранее парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркивал он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0d/857525986_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7eaf4f1e104cd6855be94cb0edff189d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владимир путин, росреестр, госдума
Общество , Владимир Путин, Росреестр, Госдума
17:50 04.08.2026 (обновлено: 17:51 04.08.2026)
 
"Гаражная амнистия" в России продлена до 2031 года

Пути н подписал закон, продлевающий "гаражную амнистию" до сентября 2031 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВ России рассмотрят законопроект о "гаражной амнистии"
В России рассмотрят законопроект о гаражной амнистии - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает "гаражную амнистию" на пять лет – до сентября 2031 года, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.
Ранее предполагалось, что срок действия "гаражной амнистии" истечет 1 сентября 2026 года. Принятый закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает его до 1 сентября 2031 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.
Заметная часть гаражей по-прежнему остается неоформленной, и причины тут чаще бытовые, чем юридические: от утраченных документов советских лет до слабой осведомленности владельцев о самой возможности, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. При этом за ее рамками остаются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также любые "самострои", отмечал ранее парламентарий. Так что превратить случайную постройку в законную собственность через механизм гаражной амнистии не выйдет, подчеркивал он.
 
ОбществоВладимир ПутинРосреестрГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала