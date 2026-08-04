https://1prime.ru/20260804/putin-872021654.html

Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод

Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:00+0300

2026-08-04T18:00+0300

2026-08-04T18:00+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков. Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рф, владимир путин