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Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод
Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:00+0300
2026-08-04T18:00+0300
энергетика
экономика
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков. Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.
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россия, рф, владимир путин
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
18:00 04.08.2026
 

Путин подписал закон о защите территорий от негативного воздействия вод

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства в зонах, подверженных затоплению и подтоплению, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятый закон вводит прямой запрет на освоение территорий для строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты) в зонах, подверженных затоплению и подтоплению
Документом уточняется перечень органов, ответственных за инженерную защиту территорий. Теперь она будет осуществляться органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности по месту расположения территорий, подверженных негативному воздействию вод. При этом правообладатели земельных участков будут обязаны обеспечивать инженерную защиту в границах предоставленных им участков.
Помимо этого, органы власти в области водных отношений с 1 января 2027 года будут утверждать методику определения вреда от негативного воздействия вод, причиненного территориям и объектам, а также методику оценки эффективности мероприятий по предотвращению такого воздействия и ликвидации его последствий.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
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