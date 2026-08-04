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Путин подписал закон, совершенствующий законодательство об электронной подписи
Путин подписал закон, совершенствующий законодательство об электронной подписи - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон, совершенствующий законодательство об электронной подписи
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий международным и межправительственным организациям в России получать усиленную квалифицированную... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:06+0300
2026-08-04T18:06+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий международным и межправительственным организациям в России получать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на дальнейшее совершенствование отношений в области использования электронных подписей при гражданско-правовых сделках, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, совершении иных юридически значимых действий.
Закон разрешает с 1 сентября 2027 года выдавать квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП международной и межправительственной организации, а также их филиалам и представительствам. Выдавать такие сертификаты будет удостоверяющий центр ФНС России.
Квалифицированный сертификат - это электронный или бумажный документ, который выдает удостоверяющий центр или его доверенное лицо. Он подтверждает принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата. Квалифицированный сертификат используют для подписания электронных документов.
Одновременно устанавливается порядок идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства, обратившегося в удостоверяющий центр ФНС России за квалифицированным сертификатом. Идентификация физлица, обратившегося в удостоверяющий центр от имени международной и межправительственной организации, будет возможна без его личного присутствия, на основании сведений из единой биометрической системы.
Кроме того, предусматривается введение и использование единой формы машиночитаемой доверенности всеми операторами государственных и муниципальных информационных систем, для использования в которых представляются электронные документы, подписанные квалифицированной ЭП. Это требование призвано исключить случаи применения форм машиночитаемых доверенностей, отличных от единой формы.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, ФНС России, ФНС
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий международным и межправительственным организациям в России получать усиленную квалифицированную электронную подпись (ЭП), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ направлен на дальнейшее совершенствование отношений в области использования электронных подписей при гражданско-правовых сделках, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, совершении иных юридически значимых действий.
Закон разрешает с 1 сентября 2027 года выдавать квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП международной и межправительственной организации, а также их филиалам и представительствам. Выдавать такие сертификаты будет удостоверяющий центр ФНС России.
Квалифицированный сертификат - это электронный или бумажный документ, который выдает удостоверяющий центр или его доверенное лицо. Он подтверждает принадлежность ключа проверки ЭП владельцу сертификата. Квалифицированный сертификат используют для подписания электронных документов.
Одновременно устанавливается порядок идентификации иностранного гражданина или лица без гражданства, обратившегося в удостоверяющий центр ФНС России за квалифицированным сертификатом. Идентификация физлица, обратившегося в удостоверяющий центр от имени международной и межправительственной организации, будет возможна без его личного присутствия, на основании сведений из единой биометрической системы.
Кроме того, предусматривается введение и использование единой формы машиночитаемой доверенности всеми операторами государственных и муниципальных информационных систем, для использования в которых представляются электронные документы, подписанные квалифицированной ЭП. Это требование призвано исключить случаи применения форм машиночитаемых доверенностей, отличных от единой формы.