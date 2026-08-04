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Власти России повысили порог поступлений в фонды

Власти России повысили порог поступлений в фонды - 04.08.2026, ПРАЙМ

Власти России повысили порог поступлений в фонды

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 5 миллионов рублей порога поступлений в небольшие благотворительные и другие фонды, позволяющего | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:06+0300

2026-08-04T18:06+0300

2026-08-04T18:07+0300

экономика

финансы

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 5 миллионов рублей порога поступлений в небольшие благотворительные и другие фонды, позволяющего не проводить ежегодный обязательный аудит их финансовой отчетности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ снижает административную и финансовую нагрузку на небольшие фонды, чья деятельность направлена на благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели. Ранее законодательство предусматривало обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности фондов в случае, когда поступление имущества, в том числе денежных средств, за предыдущий отчетному год превышает 3 миллиона рублей. Это требование не распространяется на государственные внебюджетные фонды, международные фонды, зарегистрированные в специальных административных районах России, и специализированные организации управления целевым капиталом. Закон увеличивает этот порог с 3 миллионов до 5 миллионов рублей. При этом у фондов сохраняется возможность проводить добровольный аудит своей отчетности, когда годовые поступления в них не превышают данной суммы. Это изменение начнет применяться в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствующих фондов, начиная с отчетности за 2026 год. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко ранее отмечала, что на местном и региональном уровнях работает множество фондов с небольшими оборотами - до 5 миллионов рублей в год. Эти фонды решают местные вопросы; помогают землякам - участникам специальной военной операции (СВО), детям-сиротам, инвалидам; развивают дворовые территории и спорт. Лимит в 3 миллиона рублей, установленный в 2020 году, морально устарел из-за роста финансовых потоков в некоммерческом секторе, инфляционных процессов и масштаба деятельности некоммерческих организаций, подчеркивала Занко. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, владимир путин, госдума