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Путин подписал закон о едином подходе к привлечению капвложений в регионах РФ - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о едином подходе к привлечению капвложений в регионах РФ
Путин подписал закон о едином подходе к привлечению капвложений в регионах РФ - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о едином подходе к привлечению капвложений в регионах РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон для обеспечения в регионах России единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:12+0300
2026-08-04T18:12+0300
экономика
россия
рф
владимир путин
вэб
госдума
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон для обеспечения в регионах России единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дает бизнесу ряд преимуществ, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. Во-первых, инвесторы смогут получать актуальную информацию о мерах господдержки и нюансах реализации проектов. Во-вторых, вводится принцип "одного окна" - при сопровождении инвестпроектов инвесторам не придется самим тратить время на подготовку и подачу документов, будет осуществляться представление их интересов при получении необходимых услуг. Кроме того, упрощается взаимодействие с госорганами. Документ законодательно закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития (специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) и инвестиционных комитетов, утверждению инвестиционных деклараций, формированию механизма обратной связи с инвесторами. Закрепляются и полномочия субъектов РФ по участию в мониторинге достижения целевых показателей эффективности реализации инструментов, направленных на обеспечение в регионах единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений. Мониторинг будут проводить федеральные органы, причем участвовать в его проведении смогут и общественные объединения предпринимателей. Перечень соответствующих целевых показателей и порядок проведения мониторинга будет устанавливать правительство РФ. Доклад о результатах мониторинга кабмин ежегодно будет представлять президенту России и размещать на своем официальном сайте. Помимо этого, за муниципалитетами закрепляются полномочия утверждать инвестиционные профили муниципальных образований и назначать из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание в таких образованиях благоприятных условий для развития капитальных вложений. А за госкорпорацией "ВЭБ.РФ" закрепляются функции специализированной организации по поддержке и сопровождению инвестпроектов в целях обеспечения благоприятных условий для их реализации. Порядок осуществления таких функций, включая критерии инвестпроектов, будет устанавливаться в меморандуме о финансовой политике ВЭБа, который утверждает правительство. Среди этих функций - информирование о мерах государственной и иной поддержки в сфере капвложений; содействие органам власти субъектов РФ в подготовке инвестиционных предложений и в привлечении инвесторов, в том числе иностранных; взаимодействие с региональными агентствами развития и другие. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а положения о едином подходе в регионах к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений и о взаимодействии ВЭБа с региональными агентствами развития - с 1 марта 2027 года.
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40
192
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россия, рф, владимир путин, вэб, госдума, мсп
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ВЭБ, Госдума, МСП
18:12 04.08.2026
 

Путин подписал закон о едином подходе к привлечению капвложений в регионах РФ

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон для обеспечения в регионах России единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дает бизнесу ряд преимуществ, пояснял журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин. Во-первых, инвесторы смогут получать актуальную информацию о мерах господдержки и нюансах реализации проектов. Во-вторых, вводится принцип "одного окна" - при сопровождении инвестпроектов инвесторам не придется самим тратить время на подготовку и подачу документов, будет осуществляться представление их интересов при получении необходимых услуг. Кроме того, упрощается взаимодействие с госорганами.
Документ законодательно закрепляет полномочия субъектов РФ по определению региональных агентств развития (специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами) и инвестиционных комитетов, утверждению инвестиционных деклараций, формированию механизма обратной связи с инвесторами.
Закрепляются и полномочия субъектов РФ по участию в мониторинге достижения целевых показателей эффективности реализации инструментов, направленных на обеспечение в регионах единого подхода к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений. Мониторинг будут проводить федеральные органы, причем участвовать в его проведении смогут и общественные объединения предпринимателей.
Перечень соответствующих целевых показателей и порядок проведения мониторинга будет устанавливать правительство РФ. Доклад о результатах мониторинга кабмин ежегодно будет представлять президенту России и размещать на своем официальном сайте.
Помимо этого, за муниципалитетами закрепляются полномочия утверждать инвестиционные профили муниципальных образований и назначать из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных, ответственных за взаимодействие с инвесторами и создание в таких образованиях благоприятных условий для развития капитальных вложений.
А за госкорпорацией "ВЭБ.РФ" закрепляются функции специализированной организации по поддержке и сопровождению инвестпроектов в целях обеспечения благоприятных условий для их реализации. Порядок осуществления таких функций, включая критерии инвестпроектов, будет устанавливаться в меморандуме о финансовой политике ВЭБа, который утверждает правительство.
Среди этих функций - информирование о мерах государственной и иной поддержки в сфере капвложений; содействие органам власти субъектов РФ в подготовке инвестиционных предложений и в привлечении инвесторов, в том числе иностранных; взаимодействие с региональными агентствами развития и другие.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а положения о едином подходе в регионах к развитию инвестиционной деятельности в форме капвложений и о взаимодействии ВЭБа с региональными агентствами развития - с 1 марта 2027 года.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладимир ПутинВЭБГосдумаМСП
 
 
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