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Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках

Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС)... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:14+0300

2026-08-04T18:14+0300

2026-08-04T18:14+0300

финансы

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владимир путин

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госдума

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов в банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней. В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования. Цифровизация финансовых услуг требует равной защиты сбережений граждан, независимо от формы денег: если средства находятся в банковской системе, их сохранность должна быть гарантирована, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В банках на электронных кошельках хранится около 37 миллиардов рублей, говорил он в апреле.

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финансы, банки, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума