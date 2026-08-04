Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/putin-872022595.html
Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках
Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках
Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС)... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:14+0300
2026-08-04T18:14+0300
финансы
банки
россия
владимир путин
анатолий аксаков
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов в банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней. В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования. Цифровизация финансовых услуг требует равной защиты сбережений граждан, независимо от формы денег: если средства находятся в банковской системе, их сохранность должна быть гарантирована, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В банках на электронных кошельках хранится около 37 миллиардов рублей, говорил он в апреле.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума
18:14 04.08.2026
 
Путин подписал закон о страховании электронных денежных средств в банках

Закон распространяет систему страхования вкладов на электронные денежные средства

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов в банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 180 дней.
В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют.
Новый закон устраняет этот пробел, распространяя на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию (полную или упрощенную). На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет.
Одновременно предусматривается, что требования физических лиц по договорам перевода ЭДС будут удовлетворяться в первую очередь. А требования, связанные с предпринимательской деятельностью, будут удовлетворяться в составе третьей очереди, по действующей логике регулирования.
Цифровизация финансовых услуг требует равной защиты сбережений граждан, независимо от формы денег: если средства находятся в банковской системе, их сохранность должна быть гарантирована, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В банках на электронных кошельках хранится около 37 миллиардов рублей, говорил он в апреле.
 
ФинансыБанкиРОССИЯВладимир ПутинАнатолий АксаковГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала