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Путин подписал закон об отказе в выкупе акций иностранцам

Путин подписал закон об отказе в выкупе акций иностранцам - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон об отказе в выкупе акций иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отказать иностранным инвесторам в праве на обратный выкуп акций российских компаний, из капитала... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:24+0300

2026-08-04T18:24+0300

2026-08-04T18:24+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий отказать иностранным инвесторам в праве на обратный выкуп акций российских компаний, из капитала которых они вышли после начала специальной военной операции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ определяет особенности применения иностранными инвесторами права на обратный выкуп акций и долей в капиталах российских компаний, из которых они вышли после 22 февраля 2022 года. При этом нынешним владельцам этих акций и долей предоставляется право отказать иностранному инвестору в праве на их обратный выкуп, но только в судебном порядке и при соблюдении ряда условий. Российские предприниматели в судебном порядке смогут отказать бывшим иностранным собственникам в возврате активов по соглашениям об обратном выкупе, если такие сделки имели нерыночный характер, и бывшие собственники публично поддержали антироссийские санкции, сообщал ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Исходя из текста закона, речь идет о случаях, когда соглашение предусматривало обратный выкуп по цене, отклоняющейся от рыночной не менее чем на 25%, и (или) приобретатель вложил в актив дополнительные инвестиции и совершил действия, которые могли привести к приостановлению, существенному сокращению либо прекращению деятельности российской компании. Отказ будет возможен, если иностранный инвестор, в частности: публично поддержал санкции иностранных государств против России, ее граждан или организаций или призвал к их введению; совершил действия по дискредитации Вооруженных сил РФ или распространил заведомо ложную информацию об их использовании; финансировал террористов и экстремистов; публично заявил о прекращении или приостановлении деятельности в РФ, не исполнял или ненадлежаще исполнял свои обязанности. Требование о прекращении права на обратный выкуп может быть заявлено в суд как приобретателем акций (долей) после получения позиции федерального органа, осуществляющего регулирование в соответствующей сфере деятельности, так и самим таким федеральным органом. Причем это можно будет сделать независимо от того, обращался ли иностранный инвестор с требованием об обратном выкупе или нет. Требование о прекращении права на обратный выкуп будет рассматриваться Арбитражным судом Московской области. В случае принятия судом положительного решения по данному требованию иностранный инвестор в течение года сможет потребовать у приобретателя акций (долей) выплатить компенсацию. При этом суд при удовлетворении требования о прекращении права на обратный выкуп или в рамках спора об определении размера компенсации, инициированного приобретателем, будет вправе уменьшить ее размер с учетом характера действий инвестора и размера вызванных ими убытков, а также объема инвестиций приобретателя. Суд будет вправе отказать в выплате компенсации в случае привлечения иностранного инвестора и его директоров, в том числе бывших, к административной или уголовной ответственности за финансирование терроризма и экстремистской деятельности. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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акции, бизнес, россия, рф, московская область, владимир путин, госдума