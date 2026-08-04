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Госконтроль за оборотом зерна в России будет усилен - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Госконтроль за оборотом зерна в России будет усилен
Госконтроль за оборотом зерна в России будет усилен - 04.08.2026, ПРАЙМ
Госконтроль за оборотом зерна в России будет усилен
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России, соответствующий документ размещен | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:39+0300
2026-08-04T18:54+0300
экономика
сельское хозяйство
рф
владимир путин
россельхознадзор
госдума
минсельхоз
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан в целях повышения прозрачности обращения зерна и продуктов его переработки на зерновом рынке РФ и их прослеживаемости. Закон наделяет Минсельхоз России с 1 марта 2027 года полномочиями по определению порядка осуществления товаропроизводителями учета зерна и (или) продуктов его переработки. Товаропроизводители должны будут осуществлять такой учет в установленном министерством порядке, а Россельхознадзор - контролировать выполнение данной обязанности. Ведомство также будет контролировать соблюдение обязательных требований к оформлению товаросопроводительных документов. А товаропроизводители будут вправе направлять запрос о представлении информации из федеральной госинформсистемы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно"). Создание данной системы стало легитимным инструментом верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, включая их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза. Однако, по информации Россельхознадзора, в ходе федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки был выявлен ряд проблем. Так, зерно реализовывалось без подтверждающих его качество и безопасность документов или с превышением размера партии, указанного в декларации о соответствии. Были выявлены и факты некорректного внесения информации о фитосанитарных сертификатах, декларациях о соответствии и протоколах исследований в сопроводительные документы, а также участвующие в обороте зерна хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные во ФГИС "Зерно", либо зарегистрированные, но не работающие в этой системе. Это свидетельствует об угрозе обеспечения продовольственной и фитосанитарной безопасности России, что противоречит целям и задачам долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года, указывается в заключении профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам. При этом внесение товаропроизводителями недостоверных и неполных сведений во ФГИС "Зерно" препятствует контролю качества и безопасности зерна, отмечается там же. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе о включении в информационно-аналитическую систему племенных ресурсов информации о выданных племенных свидетельствах (паспортах). До 1 января 2028 года такие свидетельства (паспорта), а также заключения об отнесении сельхозживотных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) могут выдаваться на бумажном носителе. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.
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сельское хозяйство, рф, владимир путин, россельхознадзор, госдума, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, РФ, Владимир Путин, Россельхознадзор, Госдума, Минсельхоз
18:39 04.08.2026 (обновлено: 18:54 04.08.2026)
 
Госконтроль за оборотом зерна в России будет усилен

Путин подписал закон для усиления госконтроля за оборотом зерна в России

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом зерна в России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ разработан в целях повышения прозрачности обращения зерна и продуктов его переработки на зерновом рынке РФ и их прослеживаемости. Закон наделяет Минсельхоз России с 1 марта 2027 года полномочиями по определению порядка осуществления товаропроизводителями учета зерна и (или) продуктов его переработки.
Товаропроизводители должны будут осуществлять такой учет в установленном министерством порядке, а Россельхознадзор - контролировать выполнение данной обязанности. Ведомство также будет контролировать соблюдение обязательных требований к оформлению товаросопроводительных документов. А товаропроизводители будут вправе направлять запрос о представлении информации из федеральной госинформсистемы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").
Создание данной системы стало легитимным инструментом верификации участников зернового рынка при использовании ими финансовых инструментов, включая их взаимное признание в рамках Евразийского экономического союза. Однако, по информации Россельхознадзора, в ходе федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки был выявлен ряд проблем.
Так, зерно реализовывалось без подтверждающих его качество и безопасность документов или с превышением размера партии, указанного в декларации о соответствии. Были выявлены и факты некорректного внесения информации о фитосанитарных сертификатах, декларациях о соответствии и протоколах исследований в сопроводительные документы, а также участвующие в обороте зерна хозяйствующие субъекты, не зарегистрированные во ФГИС "Зерно", либо зарегистрированные, но не работающие в этой системе.
Это свидетельствует об угрозе обеспечения продовольственной и фитосанитарной безопасности России, что противоречит целям и задачам долгосрочной стратегии развития зернового комплекса РФ до 2035 года, указывается в заключении профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам. При этом внесение товаропроизводителями недостоверных и неполных сведений во ФГИС "Зерно" препятствует контролю качества и безопасности зерна, отмечается там же.
Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе о включении в информационно-аналитическую систему племенных ресурсов информации о выданных племенных свидетельствах (паспортах). До 1 января 2028 года такие свидетельства (паспорта), а также заключения об отнесении сельхозживотных и полученных от них семени и эмбрионов к племенной продукции (материалу) могут выдаваться на бумажном носителе.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРФВладимир ПутинРоссельхознадзорГосдумаМинсельхоз
 
 
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