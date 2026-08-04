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Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована

Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована - 04.08.2026, ПРАЙМ

Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T18:48+0300

2026-08-04T18:48+0300

2026-08-04T18:55+0300

экономика

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общество

владимир путин

минсельхоз

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП). Речь идет о полномочиях по организации регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов, по проведению экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, а также экспертизы результатов таких испытаний за счет средств заявителя. Согласно сопроводительным документам, это позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации и урегулировать процессы регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, в том числе их исследования с целью минимизации такой процедуры. Соответствующее ФГУП будет также присваивать регистрационные номера тарным этикеткам на пестицид или агрохимикат и размещать информацию о таких номерах на своем сайте в интернете в установленном Минсельхозом порядке. Одновременно уточняются основания для отказа в госрегистрации пестицида или агрохимиката. Помимо неуплаты государственной пошлины за их госрегистрацию или за внесение изменений в реестр пестицидов и агрохимикатов таким основанием станет заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, выданное ФГУП и не содержащее рекомендацию к их регистрации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

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россия, общество , владимир путин, минсельхоз