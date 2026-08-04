https://1prime.ru/20260804/putin-872024021.html
Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована
Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована - 04.08.2026, ПРАЙМ
Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:48+0300
2026-08-04T18:48+0300
2026-08-04T18:55+0300
экономика
россия
общество
владимир путин
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872024021.jpg?1785858928
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП). Речь идет о полномочиях по организации регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов, по проведению экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, а также экспертизы результатов таких испытаний за счет средств заявителя. Согласно сопроводительным документам, это позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации и урегулировать процессы регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, в том числе их исследования с целью минимизации такой процедуры. Соответствующее ФГУП будет также присваивать регистрационные номера тарным этикеткам на пестицид или агрохимикат и размещать информацию о таких номерах на своем сайте в интернете в установленном Минсельхозом порядке. Одновременно уточняются основания для отказа в госрегистрации пестицида или агрохимиката. Помимо неуплаты государственной пошлины за их госрегистрацию или за внесение изменений в реестр пестицидов и агрохимикатов таким основанием станет заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, выданное ФГУП и не содержащее рекомендацию к их регистрации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Минсельхоз
Процедура госрегистрации пестицидов и агрохимикатов будет оптимизирована
Путин подписал закон, оптимизирующий процедуру госрегистрации пестицидов и агрохимикатов
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию процедуры государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ предусматривает передачу ряда полномочий Минсельхоза России его подведомственному федеральному государственному унитарному предприятию (ФГУП). Речь идет о полномочиях по организации регистрационных испытаний пестицидов или агрохимикатов, по проведению экспертизы регламентов применения пестицида или агрохимиката, а также экспертизы результатов таких испытаний за счет средств заявителя.
Согласно сопроводительным документам, это позволит усовершенствовать процедуру госрегистрации и урегулировать процессы регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, в том числе их исследования с целью минимизации такой процедуры.
Соответствующее ФГУП будет также присваивать регистрационные номера тарным этикеткам на пестицид или агрохимикат и размещать информацию о таких номерах на своем сайте в интернете в установленном Минсельхозом порядке.
Одновременно уточняются основания для отказа в госрегистрации пестицида или агрохимиката. Помимо неуплаты государственной пошлины за их госрегистрацию или за внесение изменений в реестр пестицидов и агрохимикатов таким основанием станет заключение экспертизы результатов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов, выданное ФГУП и не содержащее рекомендацию к их регистрации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.