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Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами

Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами - 04.08.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами и транспортной безопасности, соответствующий документ размещен на... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T19:03+0300

2026-08-04T19:03+0300

2026-08-04T19:03+0300

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах оснащения транспорта тахографами и транспортной безопасности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятым законом уточняется понятие "тахограф": это техническое средство контроля, которое непрерывно и без возможности корректировки регистрирует информацию о рабочем времени водителя, времени управления транспортным средством, времени отдыха, скорости и маршруте движения, а также записывает данные из блока криптографической защиты на карты водителя, контролера, предприятия и мастерской по оснащению и обслуживанию тахографов. Требования к тахографам, категории транспорта, которые ими оснащают, правила использования, обслуживания и контроля, согласно закону, будет утверждать Минтранс по согласованию с ФСБ и МВД. Порядок установки тахографов также определит Минтранс. Установкой и обслуживанием тахографов будут заниматься только те мастерские, которые внесены в специальный реестр. Этот реестр будет вести Минтранс или подведомственное ему учреждение. Порядок ведения реестра утвердит также Минтранс. Также вводится реестр самих тахографов - в нем будут содержаться данные о самих устройствах, их компонентах, криптоблоках и картах. Порядок ведения этого реестра тоже утвердит Минтранс, он же сможет передать эти полномочия подведомственной организации. Требование об оснащении тахографами не будет действовать для транспорта, который возит пассажиров в городском, пригородном или междугородном сообщении, если этот транспорт уже внесен в реестр российских перевозчиков для международных перевозок и оснащен контрольным устройством по правилам ЕСТР (европейского соглашения о работе экипажей). Также эти требования смогут не применяться или быть изменены для участников экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. На юрлиц и ИП, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, возлагается обязанность оснащать с 1 марта 2027 года транспортные средства тахографами, сведения о которых внесены в реестр тахографов, за исключением ТС категорий М2 и М3, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении. В части транспортной безопасности закон уточняет понятие "акт незаконного вмешательства". Также вводится новое понятие "антитеррористическая защищенность" и уточняется понятие "транспортная безопасность". Согласно закону, основные задачи по обеспечению транспортной безопасности - это разработка правил, в том числе по антитеррористической защите; выявление угроз незаконного вмешательства; борьба с терроризмом. Кроме того, закон наделяет власти регионов полномочием по установлению перечня транспортных средств, которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. В настоящее время такое полномочие есть только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

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бизнес, общество , москва, санкт-петербург, севастополь, владимир путин, фсб, мвд