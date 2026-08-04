Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, позволяющий оперативно пресекать продажу опасных товаров - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260804/putin-872025488.html
Путин подписал закон, позволяющий оперативно пресекать продажу опасных товаров
Путин подписал закон, позволяющий оперативно пресекать продажу опасных товаров - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон, позволяющий оперативно пресекать продажу опасных товаров
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:16+0300
2026-08-04T19:16+0300
бизнес
экономика
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872025488.jpg?1785860169
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может представлять опасность для потребителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ совершенствует правовой механизм прекращения реализации продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям и об угрозе жизни и здоровью людей. Закон позволит приостанавливать или запрещать продажу такой продукции во внесудебном порядке с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС "Честный знак"). Предписания о приостановке или запрете реализации маркированных товаров будут исполняться с применением данной системы в порядке, установленном правительством РФ. Ранее законодательство не содержало правового механизма, позволяющего органу контроля (надзора) оперативно прекратить оборот таких товаров через эту информационную систему. В результате даже при выявлении партии опасного товара и выдаче предписания конкретному продавцу такая продукция могла продолжать реализовываться через иных продавцов. Новый закон также расширяет основания для выдачи предписаний о приостановке или запрете реализации продукции. В частности, главные государственные санитарные врачи смогут выносить такие предписания при угрозе возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью человека. Одновременно вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции за период, весь вид, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц, а также обязанность надзорного органа информировать на своем сайте о выдаче таких предписаний. А если предписания касаются товаров, подлежащих обязательной маркировке, то информация об их выдаче должна также размещаться в ГИС "Честный знак". Решение о возобновлении реализации продукции будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента отпадения оснований выдачи соответствующего предписания. Кроме того, выездная проверка соблюдения продавцами, осуществляющими розничную продажу товаров, обязательных требований к их маркировке средствами идентификации будет проводиться без их предварительного уведомления.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
19:16 04.08.2026
 

Путин подписал закон, позволяющий оперативно пресекать продажу опасных товаров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта 2027 года оперативно приостанавливать или запрещать продажу продукции, которая может представлять опасность для потребителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ совершенствует правовой механизм прекращения реализации продукции при получении достоверных сведений о ее несоответствии обязательным требованиям и об угрозе жизни и здоровью людей.
Закон позволит приостанавливать или запрещать продажу такой продукции во внесудебном порядке с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС "Честный знак"). Предписания о приостановке или запрете реализации маркированных товаров будут исполняться с применением данной системы в порядке, установленном правительством РФ.
Ранее законодательство не содержало правового механизма, позволяющего органу контроля (надзора) оперативно прекратить оборот таких товаров через эту информационную систему. В результате даже при выявлении партии опасного товара и выдаче предписания конкретному продавцу такая продукция могла продолжать реализовываться через иных продавцов.
Новый закон также расширяет основания для выдачи предписаний о приостановке или запрете реализации продукции. В частности, главные государственные санитарные врачи смогут выносить такие предписания при угрозе возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в случае необходимости принятия незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда жизни или здоровью человека.
Одновременно вводится градация предписаний по объему (партия, вид продукции за период, весь вид, вся продукция) с дифференциацией полномочий должностных лиц, а также обязанность надзорного органа информировать на своем сайте о выдаче таких предписаний. А если предписания касаются товаров, подлежащих обязательной маркировке, то информация об их выдаче должна также размещаться в ГИС "Честный знак".
Решение о возобновлении реализации продукции будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента отпадения оснований выдачи соответствующего предписания. Кроме того, выездная проверка соблюдения продавцами, осуществляющими розничную продажу товаров, обязательных требований к их маркировке средствами идентификации будет проводиться без их предварительного уведомления.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала