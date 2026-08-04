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Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО
Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО - 04.08.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T19:31+0300
2026-08-04T19:49+0300
экономика
общество
финансы
рф
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно принятому закону, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, - в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться. Кроме того, участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов. При поступлении в колледжи, а также в вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте. Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении, если их родители участвовали в КТО, будут приниматься в вузы без вступительных испытаний. Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей. Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО. Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, а порядок его выдачи определит правительство РФ. Депутат Госдумы Каплан Панеш ранее сказал РИА Новости, что целью законопроекта является уравнивание в правах тех, кто с оружием в руках отражал атаки на приграничные территории с теми, кто воюет в зоне СВО. Он отметил, что это не просто бюрократический жест, - это признание их заслуг и государственная поддержка, которую они заслужили. Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.
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общество , финансы, рф, владимир путин, госдума
Экономика, Общество , Финансы, РФ, Владимир Путин, Госдума
19:31 04.08.2026 (обновлено: 19:49 04.08.2026)
 

Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников КТО

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на участников КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях гарантий, действующих для участников СВО, в том числе о кредитных каникулах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, участники КТО в Белгородской, Курской и Брянской областях получают те же льготы и гарантии, что и участники СВО, - в частности, право на отсрочку по кредитам. Каникулы будут действовать с момента начала выполнения задач по КТО. Если военнослужащий погиб при выполнении таких задач, его кредиты будут списываться.
Кроме того, участники КТО получают право на принятие в члены специальных жилищно-строительных кооперативов.
При поступлении в колледжи, а также в вузы на бакалавриат и специалитет мобилизованные, контрактники и добровольцы, которые участвовали в КТО, будут иметь право на поступление на бюджет по отдельной квоте.
Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении, если их родители участвовали в КТО, будут приниматься в вузы без вступительных испытаний.
Закон также устанавливает особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими для упрощения процедур для семей. Командир части будет обязан сообщить о гибели военнослужащего в ЗАГС, если смерть наступила при участии в КТО.
Если медицинское свидетельство о смерти выдать нельзя, будет оформляться специальный документ о смерти - он служит основанием для регистрации. Льготы будут назначаться на основании этого документа, а порядок его выдачи определит правительство РФ.
Депутат Госдумы Каплан Панеш ранее сказал РИА Новости, что целью законопроекта является уравнивание в правах тех, кто с оружием в руках отражал атаки на приграничные территории с теми, кто воюет в зоне СВО. Он отметил, что это не просто бюрократический жест, - это признание их заслуг и государственная поддержка, которую они заслужили.
Ранее президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.
 
ЭкономикаОбществоФинансыРФВладимир ПутинГосдума
 
 
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