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"Р-Флот" построит и передаст "Водолету" буксир-толкач - 04.08.2026, ПРАЙМ
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"Р-Флот" построит и передаст "Водолету" буксир-толкач
"Р-Флот" построит и передаст "Водолету" буксир-толкач - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Р-Флот" построит и передаст "Водолету" буксир-толкач
Российская судоходная группа компаний "Р-Флот" построит и передаст судоходной компании "Водолет" буксир-толкач и четыре несамоходных трюмных баржи в рамках... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T13:45+0300
2026-08-04T13:45+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российская судоходная группа компаний "Р-Флот" построит и передаст судоходной компании "Водолет" буксир-толкач и четыре несамоходных трюмных баржи в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, сообщает ГТЛК. "Группа компаний "Р-Флот" построит и передаст нижегородскому оператору скоростных речных перевозок "Водолет" буксир-толкач проекта RPT2507 и четыре несамоходные трюмные баржи проекта RHB2007NS. Их построят по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией", - говорится в сообщении. По данным ГК "Р-Флот", буксир-толкач сможет работать в разных условиях на внутренних водных путях страны. Судно проекта RPT2507 обладает длиной 24,8 метров, шириной 7 метров. Осадка буксира составляет 1,2 метра. Уточняется, что несамоходные трюмные баржи (шаланды) предназначены для перевозки минерально-строительных материалов. Грузоподъемность таких судов составляет 92 тонны, осадка - 1 метр. Шаланды проекта RHB2007NS обладают длиной свыше 19 метров и шириной почти 7 метров. "Новая спецтехника будет сопутствовать развитию речного судоходства. В частности, может быть использована для дноуглубления в акватории причалов и малых рек в Нижегородской области", - говорится в сообщении ГТЛК.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:45 04.08.2026
 
"Р-Флот" построит и передаст "Водолету" буксир-толкач

"Р-Флот" построит буксир-толкач для нижегородской компании "Водолет"

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Российская судоходная группа компаний "Р-Флот" построит и передаст судоходной компании "Водолет" буксир-толкач и четыре несамоходных трюмных баржи в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, сообщает ГТЛК.
"Группа компаний "Р-Флот" построит и передаст нижегородскому оператору скоростных речных перевозок "Водолет" буксир-толкач проекта RPT2507 и четыре несамоходные трюмные баржи проекта RHB2007NS. Их построят по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией", - говорится в сообщении.
По данным ГК "Р-Флот", буксир-толкач сможет работать в разных условиях на внутренних водных путях страны. Судно проекта RPT2507 обладает длиной 24,8 метров, шириной 7 метров. Осадка буксира составляет 1,2 метра.
Уточняется, что несамоходные трюмные баржи (шаланды) предназначены для перевозки минерально-строительных материалов. Грузоподъемность таких судов составляет 92 тонны, осадка - 1 метр. Шаланды проекта RHB2007NS обладают длиной свыше 19 метров и шириной почти 7 метров.
"Новая спецтехника будет сопутствовать развитию речного судоходства. В частности, может быть использована для дноуглубления в акватории причалов и малых рек в Нижегородской области", - говорится в сообщении ГТЛК.
 
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