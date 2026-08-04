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Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа
Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа - 04.08.2026, ПРАЙМ
Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа
Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа, сократится режим работы и увеличатся интервалы, сообщает столичный департамент транспорта. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T18:45+0300
2026-08-04T18:45+0300
2026-08-04T18:45+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа, сократится режим работы и увеличатся интервалы, сообщает столичный департамент транспорта.
"Восьмого и девятого августа сократится режим работы поездов D3, интервалы будут увеличены", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
В дептрансе уточнили, что последние поезда "Иволга", следующие на диаметр, будут отправляться с конечных станций D3 в 23.02, и для поездок по ленинградскому и казанскому направлениям в более позднее время следует использовать поезда от и до Казанского и Ленинградского вокзалов.
Отмечается также, что интервалы движения будут частично увеличены на Ленинградском и Казанском направлениях до 15-20 минут, на станции Митьково - до 30 минут.
"При планировании поездок сверяйтесь с расписанием на сайтах перевозчиков ленинградского и казанского направлений", - посоветовал дептранс.
Уточняется, что в период изменений ОАО "РЖД" проведет подготовительные работы к смещению железнодорожного пути на участке Химки - Ховрино в рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.
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бизнес, россия, химки, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Химки, РЖД
Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа
Дептранс Москвы: расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Расписание движения поездов МЦД-3 изменится 8 и 9 августа, сократится режим работы и увеличатся интервалы, сообщает столичный департамент транспорта.
"Восьмого и девятого августа сократится режим работы поездов D3, интервалы будут увеличены", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
В дептрансе уточнили, что последние поезда "Иволга", следующие на диаметр, будут отправляться с конечных станций D3 в 23.02, и для поездок по ленинградскому и казанскому направлениям в более позднее время следует использовать поезда от и до Казанского и Ленинградского вокзалов.
Отмечается также, что интервалы движения будут частично увеличены на Ленинградском и Казанском направлениях до 15-20 минут, на станции Митьково - до 30 минут.
"При планировании поездок сверяйтесь с расписанием на сайтах перевозчиков ленинградского и казанского направлений", - посоветовал дептранс.
Уточняется, что в период изменений ОАО "РЖД" проведет подготовительные работы к смещению железнодорожного пути на участке Химки - Ховрино в рамках строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали.