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Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia
Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia - 04.08.2026, ПРАЙМ
Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia
Запущена китайская версия туристического портала Discover Russia, этот бренд также активно продвигается на рынках Турции, Катара и Омана, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T11:29+0300
2026-08-04T11:39+0300
бизнес
россия
китай
максим решетников
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Запущена китайская версия туристического портала Discover Russia, этот бренд также активно продвигается на рынках Турции, Катара и Омана, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Активно продвигаем за рубежом туристический бренд России Discover Russia. Он представлен на выставках в Китае, Турции, Катаре и Омане… Для этого запустили китайскую версию турпортала и официальные аккаунты бренда в четырех крупнейших соцсетях", - сказал Решетников в ходе совещания по туризму.По его словам, в конце августа бренд будет представлен и на выставках в Малайзии.Министр также подчеркнул, что в этом году особое внимание уделяется сотрудничеству между Россией и Китаем в сфере туризма."Вместе с регионами, экспертами, бизнесом подготовили продукты под этот рынок, обкатываем их на местных туроператорах, представим на выставке в Хайнане и будем продвигать онлайн", - заключил Решетников.
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192
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96
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бизнес, россия, китай, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Максим Решетников
11:29 04.08.2026 (обновлено: 11:39 04.08.2026)
 
Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia

Решетников заявил о запуске китайской версии российского турпортала Discover Russia

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Запущена китайская версия туристического портала Discover Russia, этот бренд также активно продвигается на рынках Турции, Катара и Омана, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Активно продвигаем за рубежом туристический бренд России Discover Russia. Он представлен на выставках в Китае, Турции, Катаре и Омане… Для этого запустили китайскую версию турпортала и официальные аккаунты бренда в четырех крупнейших соцсетях", - сказал Решетников в ходе совещания по туризму.
По его словам, в конце августа бренд будет представлен и на выставках в Малайзии.
Министр также подчеркнул, что в этом году особое внимание уделяется сотрудничеству между Россией и Китаем в сфере туризма.
"Вместе с регионами, экспертами, бизнесом подготовили продукты под этот рынок, обкатываем их на местных туроператорах, представим на выставке в Хайнане и будем продвигать онлайн", - заключил Решетников.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙМаксим Решетников
 
 
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