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Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia

Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia - 04.08.2026, ПРАЙМ

Запущена китайская версия российского турпортала Discover Russia

Запущена китайская версия туристического портала Discover Russia, этот бренд также активно продвигается на рынках Турции, Катара и Омана, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T11:29+0300

2026-08-04T11:29+0300

2026-08-04T11:39+0300

бизнес

россия

китай

максим решетников

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Запущена китайская версия туристического портала Discover Russia, этот бренд также активно продвигается на рынках Турции, Катара и Омана, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."Активно продвигаем за рубежом туристический бренд России Discover Russia. Он представлен на выставках в Китае, Турции, Катаре и Омане… Для этого запустили китайскую версию турпортала и официальные аккаунты бренда в четырех крупнейших соцсетях", - сказал Решетников в ходе совещания по туризму.По его словам, в конце августа бренд будет представлен и на выставках в Малайзии.Министр также подчеркнул, что в этом году особое внимание уделяется сотрудничеству между Россией и Китаем в сфере туризма."Вместе с регионами, экспертами, бизнесом подготовили продукты под этот рынок, обкатываем их на местных туроператорах, представим на выставке в Хайнане и будем продвигать онлайн", - заключил Решетников.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, максим решетников