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Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон
Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон - 04.08.2026, ПРАЙМ
Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за оценщиками имущества, находящегося в собственности РФ. Соответствующий... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T14:18+0300
2026-08-04T14:18+0300
экономика
россия
общество
рф
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за оценщиками имущества, находящегося в собственности РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял, что изменения направлены на усиление контроля государства за оценочными компаниями, которые оценивают государственное имущество, и такая оценка производится при принятии решений о распоряжении объектами госсобственности - при продаже, передаче в аренду, внесении в уставный капитал третьего лица. Согласно закону, договор на проведение оценки имущества, находящегося в собственности РФ, может заключаться только с юридическим лицом, включенным в перечень, утвержденный правительством РФ. При этом кабмин будет устанавливать порядок подтверждения соответствия таких юрлиц требованиям, предъявляемым к оценщикам, порядок их включения в перечень, основания и порядок их исключения из него. До принятия необходимых актов правительства оценка имущества, находящегося в собственности РФ, будет осуществляться без учета данных положений. При этом кабмин будет вправе установить случаи обязательного проведения экспертизы отчета об оценке имущества, находящегося в собственности РФ.
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россия, общество , рф, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Госдума
14:18 04.08.2026
 

Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за оценщиками имущества, находящегося в собственности РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу.
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял, что изменения направлены на усиление контроля государства за оценочными компаниями, которые оценивают государственное имущество, и такая оценка производится при принятии решений о распоряжении объектами госсобственности - при продаже, передаче в аренду, внесении в уставный капитал третьего лица.
Согласно закону, договор на проведение оценки имущества, находящегося в собственности РФ, может заключаться только с юридическим лицом, включенным в перечень, утвержденный правительством РФ. При этом кабмин будет устанавливать порядок подтверждения соответствия таких юрлиц требованиям, предъявляемым к оценщикам, порядок их включения в перечень, основания и порядок их исключения из него.
До принятия необходимых актов правительства оценка имущества, находящегося в собственности РФ, будет осуществляться без учета данных положений. При этом кабмин будет вправе установить случаи обязательного проведения экспертизы отчета об оценке имущества, находящегося в собственности РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФВладимир ПутинГосдума
 
 
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