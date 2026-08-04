https://1prime.ru/20260804/rf-872009833.html

Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон

Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон - 04.08.2026, ПРАЙМ

Контроль за оценщиками федерального имущества усиливают в РФ - закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за оценщиками имущества, находящегося в собственности РФ. Соответствующий... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T14:18+0300

2026-08-04T14:18+0300

2026-08-04T14:18+0300

экономика

россия

общество

рф

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872009833.jpg?1785842311

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за оценщиками имущества, находящегося в собственности РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснял, что изменения направлены на усиление контроля государства за оценочными компаниями, которые оценивают государственное имущество, и такая оценка производится при принятии решений о распоряжении объектами госсобственности - при продаже, передаче в аренду, внесении в уставный капитал третьего лица. Согласно закону, договор на проведение оценки имущества, находящегося в собственности РФ, может заключаться только с юридическим лицом, включенным в перечень, утвержденный правительством РФ. При этом кабмин будет устанавливать порядок подтверждения соответствия таких юрлиц требованиям, предъявляемым к оценщикам, порядок их включения в перечень, основания и порядок их исключения из него. До принятия необходимых актов правительства оценка имущества, находящегося в собственности РФ, будет осуществляться без учета данных положений. При этом кабмин будет вправе установить случаи обязательного проведения экспертизы отчета об оценке имущества, находящегося в собственности РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, госдума