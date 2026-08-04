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"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти

"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти - 04.08.2026, ПРАЙМ

"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти

"Роснефть" разработала и запатентовала новый цифровой сервис, который позволяет определять, на каких скважинах есть потенциал для увеличения добычи нефти,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:05+0300

2026-08-04T17:05+0300

2026-08-04T17:05+0300

энергетика

технологии

уфа

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" разработала и запатентовала новый цифровой сервис, который позволяет определять, на каких скважинах есть потенциал для увеличения добычи нефти, сообщила компания. "Специалисты "Башнефти" и научного института "Роснефти" в Уфе разработали и запатентовали "виртуальный расходомер" - новый цифровой сервис для контроля добычи. Инновация позволяет в режиме реального времени сравнивать фактическую производительность скважин с их потенциалом и оперативно определять, где можно увеличить объем добычи", - говорится в сообщении. Новый цифровой сервис автоматически обменивается данными с корпоративным программным комплексом компании "РН‑Вега". С помощью технологий машинного обучения система рассчитывает показатели притока нефти в среднем всего за 10 секунд на одну скважину. "Опытная эксплуатация подтвердила высокую надежность и точность инструмента. В настоящее время он помогает специалистам принимать оперативные решения по оптимизации добычи на одном из месторождений "Башнефти", - добавляется в сообщении. В дальнейшем "Роснефть" планирует объединить новый сервис с комплексной цифровой системой управления нефтепромыслом "РН-Предикс.Сатурн" и внедрить его на других своих добывающих предприятиях. Программный комплекс "РН-Вега" предназначен для планирования и анализа гидродинамических исследований скважин. А система "РН-Предикс.Сатурн" обеспечивает автоматизированное управление работой нефтепромысла. Оно объединяет все основные процессы - от добычи на скважине и подготовки нефти до ее транспортировки на НПЗ компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, уфа, роснефть, башнефть, нпз