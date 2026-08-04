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"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти
"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти - 04.08.2026, ПРАЙМ
"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти
"Роснефть" разработала и запатентовала новый цифровой сервис, который позволяет определять, на каких скважинах есть потенциал для увеличения добычи нефти,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:05+0300
2026-08-04T17:05+0300
2026-08-04T17:05+0300
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" разработала и запатентовала новый цифровой сервис, который позволяет определять, на каких скважинах есть потенциал для увеличения добычи нефти, сообщила компания.
"Специалисты "Башнефти" и научного института "Роснефти" в Уфе разработали и запатентовали "виртуальный расходомер" - новый цифровой сервис для контроля добычи. Инновация позволяет в режиме реального времени сравнивать фактическую производительность скважин с их потенциалом и оперативно определять, где можно увеличить объем добычи", - говорится в сообщении.
Новый цифровой сервис автоматически обменивается данными с корпоративным программным комплексом компании "РН‑Вега". С помощью технологий машинного обучения система рассчитывает показатели притока нефти в среднем всего за 10 секунд на одну скважину.
"Опытная эксплуатация подтвердила высокую надежность и точность инструмента. В настоящее время он помогает специалистам принимать оперативные решения по оптимизации добычи на одном из месторождений "Башнефти", - добавляется в сообщении.
В дальнейшем "Роснефть" планирует объединить новый сервис с комплексной цифровой системой управления нефтепромыслом "РН-Предикс.Сатурн" и внедрить его на других своих добывающих предприятиях.
Программный комплекс "РН-Вега" предназначен для планирования и анализа гидродинамических исследований скважин. А система "РН-Предикс.Сатурн" обеспечивает автоматизированное управление работой нефтепромысла. Оно объединяет все основные процессы - от добычи на скважине и подготовки нефти до ее транспортировки на НПЗ компании.
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Энергетика, Технологии, Уфа, Роснефть, Башнефть, НПЗ
"Роснефть" разработала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти
"Роснефть" разработала и запатентовала новый цифровой сервис для контроля добычи нефти
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. "Роснефть" разработала и запатентовала новый цифровой сервис, который позволяет определять, на каких скважинах есть потенциал для увеличения добычи нефти, сообщила компания.
"Специалисты "Башнефти" и научного института "Роснефти" в Уфе разработали и запатентовали "виртуальный расходомер" - новый цифровой сервис для контроля добычи. Инновация позволяет в режиме реального времени сравнивать фактическую производительность скважин с их потенциалом и оперативно определять, где можно увеличить объем добычи", - говорится в сообщении.
Новый цифровой сервис автоматически обменивается данными с корпоративным программным комплексом компании "РН‑Вега". С помощью технологий машинного обучения система рассчитывает показатели притока нефти в среднем всего за 10 секунд на одну скважину.
"Опытная эксплуатация подтвердила высокую надежность и точность инструмента. В настоящее время он помогает специалистам принимать оперативные решения по оптимизации добычи на одном из месторождений "Башнефти", - добавляется в сообщении.
В дальнейшем "Роснефть" планирует объединить новый сервис с комплексной цифровой системой управления нефтепромыслом "РН-Предикс.Сатурн" и внедрить его на других своих добывающих предприятиях.
Программный комплекс "РН-Вега" предназначен для планирования и анализа гидродинамических исследований скважин. А система "РН-Предикс.Сатурн" обеспечивает автоматизированное управление работой нефтепромысла. Оно объединяет все основные процессы - от добычи на скважине и подготовки нефти до ее транспортировки на НПЗ компании.