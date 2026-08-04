Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС - 04.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260804/rosselkhooznadzor-872017399.html
Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС
Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС
Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза, сообщило ведомство. | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T17:05+0300
2026-08-04T17:05+0300
сельское хозяйство
россия
польша
узбекистан
россельхознадзор
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза, сообщило ведомство. "Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза", - говорится в сообщении. Россельхознадзор до 6 августа включительно допускает транзит по территории России продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа, добавили в ведомстве. Там объяснили, что решение принято, чтобы не допустить распространения эпизоотий и защиты потребителей, а также в связи с выявлением незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу. "Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам", - рассказали в Россельхознадзоре. Временные ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям, заявили в ведомстве.
польша
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, польша, узбекистан, россельхознадзор, ес
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ПОЛЬША, УЗБЕКИСТАН, Россельхознадзор, ЕС
17:05 04.08.2026
 
Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа вводит ограничения на транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2026
© Фото : официальный сайт EU
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза, сообщило ведомство.
"Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор до 6 августа включительно допускает транзит по территории России продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа, добавили в ведомстве.
Там объяснили, что решение принято, чтобы не допустить распространения эпизоотий и защиты потребителей, а также в связи с выявлением незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу.
"Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам", - рассказали в Россельхознадзоре.
Временные ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям, заявили в ведомстве.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯПОЛЬШАУЗБЕКИСТАНРоссельхознадзорЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала