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Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС

Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС - 04.08.2026, ПРАЙМ

Россельхознадзор ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из ЕС

Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза, сообщило ведомство. | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T17:05+0300

2026-08-04T17:05+0300

2026-08-04T17:05+0300

сельское хозяйство

россия

польша

узбекистан

россельхознадзор

ес

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 августа вводит временные ограничения на транзит через Россию мяса и субпродуктов птицы из Евросоюза, сообщило ведомство. "Россельхознадзор в мерах предосторожности вводит с 5 августа 2026 года временные ограничения на транзит через территорию России мяса и субпродуктов птицы, произведенных предприятиями Европейского союза", - говорится в сообщении. Россельхознадзор до 6 августа включительно допускает транзит по территории России продукции, сертифицированной и отгруженной до 5 августа, добавили в ведомстве. Там объяснили, что решение принято, чтобы не допустить распространения эпизоотий и защиты потребителей, а также в связи с выявлением незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения через Польшу. "Груз пересек границу Таможенного союза на транспортном средстве с польскими номерными знаками и следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам", - рассказали в Россельхознадзоре. Временные ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям, заявили в ведомстве.

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сельское хозяйство, россия, польша, узбекистан, россельхознадзор, ес