https://1prime.ru/20260804/rossija-871991976.html

Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года

Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года - 04.08.2026, ПРАЙМ

Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года

Россия в июне экспортировала в Турцию сушеного гороха на максимальные с ноября 2022 года 17,7 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении на 21%,... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:36+0300

2026-08-04T09:36+0300

2026-08-04T09:38+0300

экономика

бизнес

россия

турция

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871991976.jpg?1785825513

МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия в июне экспортировала в Турцию сушеного гороха на максимальные с ноября 2022 года 17,7 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении на 21%, а в годовом - в 2,8 раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости. Всего за первое полугодие Турция импортировала из РФ гороха на 42,3 миллиона долларов - на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в июне Турция закупала у России чечевицу - на 7,14 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше в годовом выражении и на 41% меньше в месячном. Импорт нута достиг 7,06 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,8 раза и сократившись за год на 37%. За январь-июнь импорт Турцией российской чечевицы составил 50,1 миллиона долларов (рост в 2,2 раза за год), а нута - 32,6 миллиона (-46%).

турция

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, рф