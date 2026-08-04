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Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года
Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года - 04.08.2026, ПРАЙМ
Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года
Россия в июне экспортировала в Турцию сушеного гороха на максимальные с ноября 2022 года 17,7 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении на 21%,... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:36+0300
2026-08-04T09:38+0300
экономика
бизнес
россия
турция
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия в июне экспортировала в Турцию сушеного гороха на максимальные с ноября 2022 года 17,7 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении на 21%, а в годовом - в 2,8 раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости. Всего за первое полугодие Турция импортировала из РФ гороха на 42,3 миллиона долларов - на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в июне Турция закупала у России чечевицу - на 7,14 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше в годовом выражении и на 41% меньше в месячном. Импорт нута достиг 7,06 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,8 раза и сократившись за год на 37%. За январь-июнь импорт Турцией российской чечевицы составил 50,1 миллиона долларов (рост в 2,2 раза за год), а нута - 32,6 миллиона (-46%).
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бизнес, россия, турция, рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, РФ
09:36 04.08.2026 (обновлено: 09:38 04.08.2026)
 
Поставки гороха в Турцию выросли до максимума почти за четыре года

Россия в июне экспортировала в Турцию сушеного гороха на 17,7 миллиона долларов

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. Россия в июне экспортировала в Турцию сушеного гороха на максимальные с ноября 2022 года 17,7 миллиона долларов, нарастив поставки в месячном выражении на 21%, а в годовом - в 2,8 раза, свидетельствуют данные турецкой статслужбы, которые изучило РИА Новости.
Всего за первое полугодие Турция импортировала из РФ гороха на 42,3 миллиона долларов - на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в июне Турция закупала у России чечевицу - на 7,14 миллиона долларов, что в 4,2 раза больше в годовом выражении и на 41% меньше в месячном. Импорт нута достиг 7,06 миллиона долларов, увеличившись за месяц в 1,8 раза и сократившись за год на 37%.
За январь-июнь импорт Турцией российской чечевицы составил 50,1 миллиона долларов (рост в 2,2 раза за год), а нута - 32,6 миллиона (-46%).
 
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