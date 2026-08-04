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В России зарегистрировались более девяти тысяч гостевых домов

В России зарегистрировались более девяти тысяч гостевых домов - 04.08.2026, ПРАЙМ

В России зарегистрировались более девяти тысяч гостевых домов

Свыше 9 тысяч гостевых домов в России зарегистрировались в реестре средств размещения с момента запуска эксперимента по их легализации, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T09:42+0300

2026-08-04T09:42+0300

2026-08-04T10:11+0300

бизнес

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адыгея

бурятия

нижегородская область

максим решетников

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Свыше 9 тысяч гостевых домов в России зарегистрировались в реестре средств размещения с момента запуска эксперимента по их легализации, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.В России с 1 сентября 2025 года в 17 регионах и на федеральной территории "Сириус" стартовал эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Он продлится до 31 декабря 2027 года.Чтобы жилой дом получил статус гостевого, владелец должен пройти процедуру регистрации в реестре средств размещения. А с 1 января заработал запрет на работу и рекламу на сервисах онлайн-бронирования тех гостевых домов, которые не вошли в реестр."С сентября прошлого года в рамках эксперимента по классификации гостевых домов в реестр включились 9,3 тысячи объектов в 17 регионах. С 1 января те, кто остался вне реестра, уже не могут оказывать услуги, и регионы следят, чтобы не было нарушений", - сказал Решетников на совещании по туризму.Он отметил, что с 1 сентября текущего года к эксперименту присоединятся еще 4 субъекта - Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. "На очереди – Карачаево-Черкесия", - добавил министр.Решетников также напомнил, что в прошлом году в рамках реформы классификации средств размещения все гостиницы должны были до 1 сентября 2025 года включиться в реестр через электронный сервис самооценки."Подавляющее большинство вышли в правовое поле. Сейчас в реестре 31 тысяча классифицированных средств размещения, из них более 15 тысяч раньше там не значились - это те, кто реально вышли из тени. Всего - более 1 миллиона номеров", - рассказал глава Минэкономразвития.

адыгея

бурятия

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бизнес, россия, общество , адыгея, бурятия, нижегородская область, максим решетников