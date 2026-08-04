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Решетников рассказал о переговорах с Китаем по развитию автотуризма
Решетников рассказал о переговорах с Китаем по развитию автотуризма - 04.08.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о переговорах с Китаем по развитию автотуризма
Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма - между странами формально нет автомобильных переходов, но потенциал развития такого... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T09:54+0300
2026-08-04T09:54+0300
2026-08-04T09:59+0300
бизнес
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китай
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монголия
максим решетников
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма - между странами формально нет автомобильных переходов, но потенциал развития такого вида туризма большой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы видим задачу с Китаем вступить в переговоры по именно автомобильному туризму, потому что у нас нет формально вообще переходов именно автомобильных на границе. То есть у нас есть пассажирские автобусы, есть грузовой транспорт, а вот ситуация с пересечением автомобильного транспорта - она крайне затруднена. Через Монголию и так далее. Но потенциал большой", - сказал он журналистам. Решетников отметил, что вопрос развития автотуризма требует времени и обсуждений. "Практики разные, подходы разные. Это все потребует времени, но тем не менее, мы двигаемся от задачи к задаче. Мы видим, какие вопросы надо решать дальше. И в целом на Восточном экономическом форуме тоже будем много говорить про развитие туризма на Дальнем Востоке, там очень большой потенциал", - добавил министр.
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бизнес, россия, китай, рф, монголия, максим решетников
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, РФ, МОНГОЛИЯ, Максим Решетников
Решетников рассказал о переговорах с Китаем по развитию автотуризма
Решетников: Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Россия видит задачу вступить в переговоры с Китаем по развитию автотуризма - между странами формально нет автомобильных переходов, но потенциал развития такого вида туризма большой, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы видим задачу с Китаем вступить в переговоры по именно автомобильному туризму, потому что у нас нет формально вообще переходов именно автомобильных на границе. То есть у нас есть пассажирские автобусы, есть грузовой транспорт, а вот ситуация с пересечением автомобильного транспорта - она крайне затруднена. Через Монголию и так далее. Но потенциал большой", - сказал он журналистам.
Решетников отметил, что вопрос развития автотуризма требует времени и обсуждений.
"Практики разные, подходы разные. Это все потребует времени, но тем не менее, мы двигаемся от задачи к задаче. Мы видим, какие вопросы надо решать дальше. И в целом на Восточном экономическом форуме тоже будем много говорить про развитие туризма на Дальнем Востоке, там очень большой потенциал", - добавил министр.