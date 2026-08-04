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Программа льготного финансирования помогла открыть пять аквапарков
Программа льготного финансирования помогла открыть пять аквапарков - 04.08.2026, ПРАЙМ
Программа льготного финансирования помогла открыть пять аквапарков
Пять новых аквапарков открылись в России благодаря программе льготного финансирования строительства крупных точек притяжения туристов, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:00+0300
2026-08-04T10:00+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Пять новых аквапарков открылись в России благодаря программе льготного финансирования строительства крупных точек притяжения туристов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. В ходе совещания по развитию туризма под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина Решетников напомнил, что в России действует специальная программа льготного кредитования строительства крупных точек притяжения туристов (парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов). "В программе строительство 22 аквапарков, 14 горнолыжных курортов и четырех парков развлечений. Гостей уже принимают пять новых аквапарков - в Татарстане, Севастополе, Московской, Челябинской и Ульяновской областях, а также два горнолыжных комплекса", - сказал глава Минэкономразвития. В свою очередь, единая субсидия на развитие туризма позволяет регионам на условиях софинансирования создавать пляжи, обустраивать общественные пространства и туристические центры городов, проводить событийные мероприятия, отметил министр. В этом году размер субсидии составит 9 миллиардов рублей.
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бизнес, туризм, рф, татарстан, севастополь, максим решетников, михаил мишустин
Бизнес, Туризм, Экономика, РФ, ТАТАРСТАН, СЕВАСТОПОЛЬ, Максим Решетников, Михаил Мишустин
Программа льготного финансирования помогла открыть пять аквапарков
Решетников: в России открылись 5 аквапарков благодаря программе льготного финансирования
ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 авг - ПРАЙМ. Пять новых аквапарков открылись в России благодаря программе льготного финансирования строительства крупных точек притяжения туристов, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В ходе совещания по развитию туризма под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина Решетников напомнил, что в России действует специальная программа льготного кредитования строительства крупных точек притяжения туристов (парков развлечений, аквапарков, горнолыжных курортов).
"В программе строительство 22 аквапарков, 14 горнолыжных курортов и четырех парков развлечений. Гостей уже принимают пять новых аквапарков - в Татарстане, Севастополе, Московской, Челябинской и Ульяновской областях, а также два горнолыжных комплекса", - сказал глава Минэкономразвития.
В свою очередь, единая субсидия на развитие туризма позволяет регионам на условиях софинансирования создавать пляжи, обустраивать общественные пространства и туристические центры городов, проводить событийные мероприятия, отметил министр. В этом году размер субсидии составит 9 миллиардов рублей.