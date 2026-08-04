https://1prime.ru/20260804/rossija-871994706.html
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи
Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:22+0300
2026-08-04T10:22+0300
2026-08-04T10:22+0300
туризм
бизнес
россия
казахстан
алтай
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/871994706.jpg?1785828133
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Гора Белуха высотой 4509 метров расположена в Республике Алтай, непосредственно на линии государственной границы России с Казахстаном. Покорить ее невозможно, не пройдя и по российской, и по казахстанской части. Стороны разрабатывают соглашение, которое урегулировало бы вопросы восхождений в этой пограничной зоне.
"Мы согласовали с Казахстаном текст соглашения о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белухи. Здесь для Алтая это крайне актуально. Подписать его планируем до конца года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма.
Он подчеркнул, что данный документ прописывает условия и меры безопасности таких восхождений.
казахстан
алтай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, казахстан, алтай, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЛТАЙ, Максим Решетников
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи
Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи
МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Гора Белуха высотой 4509 метров расположена в Республике Алтай, непосредственно на линии государственной границы России с Казахстаном. Покорить ее невозможно, не пройдя и по российской, и по казахстанской части. Стороны разрабатывают соглашение, которое урегулировало бы вопросы восхождений в этой пограничной зоне.
"Мы согласовали с Казахстаном текст соглашения о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белухи. Здесь для Алтая это крайне актуально. Подписать его планируем до конца года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма.
Он подчеркнул, что данный документ прописывает условия и меры безопасности таких восхождений.