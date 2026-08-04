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Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи

Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи - 04.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи

Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-04T10:22+0300

2026-08-04T10:22+0300

2026-08-04T10:22+0300

туризм

бизнес

россия

казахстан

алтай

максим решетников

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Гора Белуха высотой 4509 метров расположена в Республике Алтай, непосредственно на линии государственной границы России с Казахстаном. Покорить ее невозможно, не пройдя и по российской, и по казахстанской части. Стороны разрабатывают соглашение, которое урегулировало бы вопросы восхождений в этой пограничной зоне. "Мы согласовали с Казахстаном текст соглашения о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белухи. Здесь для Алтая это крайне актуально. Подписать его планируем до конца года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма. Он подчеркнул, что данный документ прописывает условия и меры безопасности таких восхождений.

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туризм, бизнес, россия, казахстан, алтай, максим решетников