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Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи - 04.08.2026, ПРАЙМ
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Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи - 04.08.2026, ПРАЙМ
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи
Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр... | 04.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-04T10:22+0300
2026-08-04T10:22+0300
туризм
бизнес
россия
казахстан
алтай
максим решетников
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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Гора Белуха высотой 4509 метров расположена в Республике Алтай, непосредственно на линии государственной границы России с Казахстаном. Покорить ее невозможно, не пройдя и по российской, и по казахстанской части. Стороны разрабатывают соглашение, которое урегулировало бы вопросы восхождений в этой пограничной зоне. "Мы согласовали с Казахстаном текст соглашения о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белухи. Здесь для Алтая это крайне актуально. Подписать его планируем до конца года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма. Он подчеркнул, что данный документ прописывает условия и меры безопасности таких восхождений.
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туризм, бизнес, россия, казахстан, алтай, максим решетников
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, АЛТАЙ, Максим Решетников
10:22 04.08.2026
 
Россия и Казахстан согласовали правила туризма в зоне горы Белухи

Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи

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МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Россия и Казахстан согласовали текст соглашения о правилах туризма в зоне горы Белухи, его подписание планируется до конца 2026 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
Гора Белуха высотой 4509 метров расположена в Республике Алтай, непосредственно на линии государственной границы России с Казахстаном. Покорить ее невозможно, не пройдя и по российской, и по казахстанской части. Стороны разрабатывают соглашение, которое урегулировало бы вопросы восхождений в этой пограничной зоне.
"Мы согласовали с Казахстаном текст соглашения о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белухи. Здесь для Алтая это крайне актуально. Подписать его планируем до конца года", - сказал Решетников в ходе заседания по развитию туризма.
Он подчеркнул, что данный документ прописывает условия и меры безопасности таких восхождений.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКАЗАХСТАНАЛТАЙМаксим Решетников
 
 
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